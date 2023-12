(Pékin) Jordan Pierre-Gilles a remporté l’or et William Dandjinou le bronze, samedi, alors que le Canada a remporté deux médailles à la Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste.

La Presse Canadienne

Pierre-Gilles, de Sherbrooke, a remporté le 500 mètres masculin en 40,711 secondes, battant Quentin Fercoq, de France (40,875) et Jens van’t Wout, des Pays-Bas (41,280).

Se trouvant derrière deux patineurs chinois durant les premiers tours, Pierre-Gilles a profité d’une collision entre les deux meneurs de la course, Liu Shaoang et Lin Xiaojun, pour les dépasser après qu’ils se soient emmêlés pendant le troisième tour.

L’athlète de 25 ans en était à sa troisième médaille de la Coupe du monde dans une distance individuelle.

Il a notamment remporté l’or au 500 m à Montréal, en octobre dernier.

Dandjinou, de Montréal, a terminé troisième au 1500 m masculin avec un temps de deux minutes 19,179 secondes.

Le Coréen Kim Gun Woo a remporté l’or (2:18,934), devant le médaillé d’argent Wenlong LI, de Chine (2:19,009).

Dandjinou accédait à un podium de la Coupe du monde pour la troisième fois en autant d’étapes.

Le patineur de 22 ans semblait avoir la force qu’il fallait pour l’or mais il a trébuché en tentant un dépassement par l’extérieur, avec trois tours à faire.

Il a ensuite patiné de façon à protéger ses arrières, afin de résister à un trio de patineurs qui s’amenaient en force.

La Coupe du monde de courte piste se poursuit dimanche à Pékin.

On présentera le 500 m et le 1000 m, de même que les relais du 3000 m chez les femmes et du 5000 m chez les hommes.