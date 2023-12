Depuis 2011, le bosseur Mikaël Kingsbury avait remporté toutes les épreuves en simple auxquelles il avait participé à Ruka, en Finlande. Sa séquence victorieuse a pris fin samedi lorsqu’il est monté sur la troisième marche du podium en ouverture de la saison 2023-2024.

luc Turgeon Sportcom

Le 11 décembre 2010, Kingsbury entamait sa première saison complète dans le circuit et décrochait la médaille d’argent sur ce qui allait devenir une de ses pistes favorites.

L’étape inaugurale a toujours lieu à Ruka treize ans plus tard. À l’exception d’une neuvième place aux bosses en parallèle en 2014, Mikaël Kingsbury n’avait récolté que de l’or à cet endroit après ses débuts en Coupe du monde. La médaille de bronze reçue samedi a donc été accueillie avec un peu d’amertume en lever de rideau.

« Ce n’est pas la performance que je voulais, mais j’essaie de rester positif », a partagé Kingsbury en visioconférence.

« C’est sûr qu’un maillot jaune, il n’y a rien de mieux pour commencer la saison, mais je sens que j’ai quand même du momentum. J’ai eu de bons entraînements et je sais que le meilleur est à venir. […] Je suis difficile à battre sur une longue saison et ce n’est pas une course qui va me décourager. »

Ajustements

Mikaël Kingsbury a choisi de s’ajuster avant de s’élancer en grande finale.

Les juges lui avaient octroyé 80,11 points en petite finale, une note en deçà de ses attentes pour la descente qu’il venait de livrer. Il s’attendait notamment à mieux en ce qui a trait ses deux sauts.

« J’ai bien sauté, mais je n’ai pas été bien payé. Du moins, pas autant que je le méritais », a souligné Kingsbury, qui prévoyait justement faire face à un panel plus sévère en début de journée.

« Au haut de la piste [en grande finale], on a décidé de sauter plus gros et de pousser sur la vitesse, qui semblait plus récompensée. »

Une prise de risque qui n’a pas eu l’effet désiré. La dernière descente de Kingsbury a suivi celle de l’éventuel vainqueur, le Japonais Ikuma Horishima qui a amassé 82,68 points.

Kingsbury a atterri son premier saut et a eu un léger déséquilibre à la mi-parcours. Pour une rare fois de sa carrière, l’athlète de Deux-Montagnes n’a pas soulevé le poing en franchissant la ligne d’arrivée. Il se doutait très bien que sa performance n’allait pas suffire afin de prendre la tête.

« En croisant la ligne, je le savais », a admis celui qui a mérité 79,08 points en super finale.

« J’étais déçu envers moi-même, je connais mes capacités, je sais que je pourrais tenir cette piste en étant plus rapide et en faisant moins d’erreurs. […] J’ai pris un risque et la journée que ça va passer, ça va payer ! C’est un bon apprentissage. »

Absent de cette étape l’an dernier, le Suédois Walter Wallberg a été le meilleur des qualifications et de la première finale. Il était le dernier en piste en fin de journée et a récolté 79,88 points, bons pour la médaille d’argent.

Ça me met le feu dans les yeux pour les courses qui s’en viennent Mikaël Kingsbury

Julien Viel a accédé à la première finale après s’être classé neuvième des qualifications. Il a obtenu une note de 74,20 et a fini huitième.

Également en action, Gabriel Dufresne (69,95) a manqué les finales par 0,20 point et pointe au 18e rang. Louis-David Chalifoux (68,49) et Elliot Vaillancourt (58,27) ont pris les 23e et 40e places.

Du côté féminin, Laurianne Desmarais-Gilbert n’a pu atteindre les finales samedi. Couronnée championne canadienne à cette épreuve en mars dernier, la Québécoise a cumulé 51,11 points et a terminé 24e.

L’Australienne Jakara Anthony a dominé la finale avec 84,18 points. Ses plus proches poursuivantes ont été les Américaines Elizabeth Lemley (79,68) et Olivia Giaccio (76,35).

Un calendrier chargé

Le prochain rendez-vous des bosseurs aura lieu la semaine prochaine à Idre Fjäll. Si son palmarès à Ruka compte 10 médailles d’or, Mikaël Kingsbury n’a jamais triomphé en simple sur cette montagne en Suède.

Ce sera la quatrième année de suite qu’une Coupe du monde de bosses sera présentée à cette station. Blessé en 2020, Kingsbury s’est classé huitième l’année suivante, puis il a reçu l’argent l’an dernier. Il a tout de même raflé l’or aux bosses en parallèle lors des deux dernières campagnes.

Son but était d’allonger une séquence à Ruka. Il tentera plutôt d’en stopper une en Scandinavie, là où l’équipe canadienne s’est entraînée dernièrement.

La troisième place de samedi aura surtout eu pour effet de le motiver davantage.