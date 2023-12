(Mont-Tremblant) La présidente-directrice générale de Canada Alpin, Thérèse Brisson, donne une note de « 10 sur 10 » à la première Coupe du monde organisée à Mont-Tremblant en 40 ans, et elle espère que c’est pour y rester.

Daniel Rainbird La Presse Canadienne

Les partisans ont entouré la ligne d’arrivée et rempli les rues du village ce week-end, encourageant les 61 skieuses pendant les deux épreuves de slalom géant, à la station des Laurentides.

Plus de 15 000 spectateurs se sont présentés pour les descentes de samedi et dimanche, soit l’épreuve de Coupe du monde féminine avec la deuxième plus grosse foule après celle de Killington au Vermont, selon Brisson.

« Qui ne serait pas heureux de ça ? Oui, nous aimerions faire de Mont-Tremblant une étape permanente pour les années à venir », a dit Brisson, dimanche.

Mont-Tremblant, qui a accueilli sa première compétition de Coupe du monde en ski alpin en 1983, a remplacé cette année Lake Louise en Alberta comme seule étape féminine au Canada au calendrier de la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS).

Il faut croire que Mont-Tremblant n’a pas déçu.

« Les athlètes sont ravis et les entraîneurs sont très heureux, a indiqué Brisson. Ce qu’ils apprécient vraiment, c’est que les partisans comprennent la compétition. Ils encouragent chaque skieuse, jusqu’à la 61e. C’est unique. »

Canada Alpin a annoncé que deux autres courses de slalom géant étaient programmées l’année prochaine, du 6 au 8 décembre. Bien que Mont-Tremblant figure aussi au calendrier à long terme de la FIS pour la saison 2025-26, le tout ne sera confirmé que l’an prochain.

Valérie Grenier a déjà gagné l’or au slalom géant en Coupe du monde et a été la meilleure Canadienne du week-end.

Elle est native de l’est ontarien, mais considère Mont-Tremblant comme son chez-soi.

« La région a un bassin de partisans si grand et enthousiaste, a ajouté Brisson. Nous avons une communauté de bénévoles très engagée, et pour cela, il était tout à fait logique pour nous d’organiser une Coupe du monde, ici au Québec, dans l’Est. »

« L’atmosphère en arrivant ici, après être passées par Killington avec la foule la plus bruyante en Coupe du monde, et de voir que nous pouvions entendre les partisans dès le début encore, s’est exprimée la détenante du record de victoires en Coupe du monde, l’Américaine Mikaela Shiffrin. L’enthousiasme des gens était beau à voir. »

« La communauté de ski professionnel à Mont-Tremblant est définitivement un point fort au Canada, a ajouté Cassidy Gray, native de la Colombie-Britannique. Il n’y a pas beaucoup d’endroits qui peuvent faire mieux. »

L’entraîneur-chef de l’équipe féminine canadienne, Laurent Praz, a dit que d’avoir tous ces partisans présents pour voir les athlètes est essentiel au développement de ce sport au pays, et que cela fait donc encore plus de sens d’avoir l’épreuve à Mont-Tremblant.

« C’était un super slalom géant et une super descente à Lake Louise, c’est certain, a-t-il dit la semaine dernière. Toutefois, j’ai le sentiment qu’on ressent plus cette passion pour ce sport ici, dans cette région. À Lake Louise, personne ne venait voir la course à la fin. »