(Mont-Tremblant) Le contexte était propice aux miracles. Pour une rare fois, les skieuses canadiennes avaient la chance de montrer l’étendue de leur talent à leurs compatriotes. La journée de samedi deviendra inoubliable, mais les raisons diffèrent dépendamment des athlètes à qui on s’adresse.

Il était impossible pour Cassidy Gray de cacher son grand sourire. La skieuse de 22 ans a terminé la journée au 24e rang, mais dans ses yeux, c’est comme si elle venait de gagner.

« C’est une journée spéciale pour moi, c’est ma première fois dans le top 30 en trois saisons. Ma famille est ici aussi et c’est l’une des premières fois qu’ils me voient skier en coupe du monde », a-t-elle expliqué dans un français impeccable.

« On est au Québec, c’est important de me forcer à parler en français », a spécifié l’athlète de la Colombie-Britannique.

Gray a bien failli ne jamais traverser la ligne d’arrivée, car dans le quatrième virage de la deuxième manche, elle a failli perdre pieds. Deux skieuses avant elle se sont d’ailleurs fait prendre par cette courbe serrée.

Mais Gray a bondi, presque comme si c’était prévu. Elle s’est accrochée dans le bas du parcours, mais elle a tout de même remis un temps de qualité, dans les circonstances. « La neige était un peu difficile. Mais j’ai fait de grosses erreurs en deuxième manche, surtout en bas, et j’espère que demain je vais utiliser ma tête un peu plus. »

« Je sais que je peux faire mieux qu’aujourd’hui », a-t-elle toutefois ajouté.

Comme elle, sa coéquipière Britt Richardson était ravie et surtout soulagée de sa performance. Pour une deuxième semaine consécutive, la skieuse de 20 ans a affiché un résultat extrêmement satisfaisant. 22e la semaine dernière à Killington, elle a inscrit une 15e place, le meilleur résultat de sa carrière, devant les siens.

12e à l’issue de la première manche, Richardson a été très agressive dans les premiers secteurs du parcours en deuxième manche. Elle a eu de la difficulté dans l’une des dernières portes du parcours, mais outre ce petit accrochage, elle a skié presque sans faille.

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Britt Richardson

« J’étais nerveuse en allant à ma deuxième descente, surtout considérant ma première manche. J’étais concentrée à répéter la même chose. Je voulais tout donner et pouvoir être en mesure d’attaquer à la fin et ça s’est bien passé », a-t-elle résumé.

La neige avait cessé de tomber en fin d’après-midi et le soleil avait été se cacher, mais toute la lumière de la montagne était dans les yeux de Richardson : « Faire un record personnel, surtout ici au Canada, c’était fou ! Un rêve devenu réalité. »

Journée difficile pour les Québécoises

La première manche aura toutefois été fatale pour les Québécoises. Aucune des trois skieuses n’a été en mesure de survivre au couperet en se classant parmi les 30 plus rapides.

Sarah Bennett a été la première à s’élancer, mais sa course a pris fin prématurément. L’athlète de Stoneham a accroché une porte dans le deuxième secteur et elle s’est retrouvée les quatre fers en l’air.

PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Sarah Bennett

« Je voulais tourner un peu trop tôt, le timing était mauvais, j’ai pris la porte et je suis tombé », a-t-elle précisé, déçue, au bas de la piste.

C’est la quatrième fois de sa jeune carrière en Coupe du monde que Bennett est incapable de terminer la première manche. « Mes meilleures saisons ont toujours eu beaucoup de DNF, a-t-elle tenu à rappeler. Ça veut dire que j’essaye de nouvelles choses et pousser au maximum. Ça ne m’inquiète pas. »

Cependant, l’athlète de 22 ans a aggravé une blessure au dos subie plus tôt dans la journée, à l’entraînement. « Je me demandais si ça allait faire mal. À la première porte, je ne l’ai pas senti et pendant la course non plus, donc ça ne m’était pas resté en tête. »

Mais la chute a été brutale. Bennett devrait toutefois être à son poste dimanche.

Deux autres anciennes skieuses de l’équipe du Québec étaient dans un tout autre état d’esprit après avoir franchi la ligne d’arrivée.

À son quatrième départ en Coupe du monde, Justine Clément était émotive en arrivant au bas de la piste. « Quand je suis arrivée, j’ai vu toute ma famille, tous mes amis, ça me fait chaud au cœur. C’est sûr que ce n’est peut-être pas le ski que je suis capable de faire, les conditions étaient un peu difficiles, on ne voyait pas beaucoup en haut. »

L’étudiante à l’université du Vermont a pris le 51e rang de la première manche avec un temps de 1 : 11,68.

Il s’agissait de sa première course cette saison. Dans les circonstances, « on ne peut pas réinventer la roue, j’ai essayé de faire ce que je sais faire. »

Puis, Justine Lamontagne a fermé le classement de la première manche en terminant 54e, en traversant la ligne au bout de 1 : 12,73.

« Ce n’est pas nécessairement la manche que je voulais, ni le plan de ski que je voulais faire, mais d’entendre la foule et de savoir que mes parents et mes amis étaient là, ça a mis un sourire sur mon visage. »

Les skieuses reprendront l’action dimanche pour la présentation du deuxième slalom géant de la fin de semaine.