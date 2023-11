Laurent Dubreuil Toute la vérité, rien que la vérité

(Québec) Que ça plaise ou non, Laurent Dubreuil est intrinsèquement honnête, transparent et franc. Conscient de briser le moule, il n’a jamais eu l’intention de se travestir, que ce soit sur la glace ou devant les caméras. Et il ne s’en excusera pas.