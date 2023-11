Valérie Maltais, Isabelle Weidemann et Ivanie Blondin ont tout gagné sur la scène internationale : l’or aux Jeux olympiques de Pékin, l’or aux Championnats du monde d’Heerenveen en 2023 et un total de huit médailles d’or en Coupe du monde au cours des dernières années.

louis-michel lelievre Sportcom

Le trio canadien tente toujours d’innover et ne veut absolument pas s’asseoir sur ses lauriers. Samedi, à la deuxième journée de compétition à la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste d’Obihiro, au Japon, les Canadiennes ont utilisé pour la première fois une toute nouvelle stratégie qui consistait à garder la même patineuse à l’avant durant les six tours de piste.

C’est d’ailleurs Maltais qui a eu le devoir de mener ses coéquipières pendant l’épreuve, suivie dans l’ordre de Weidemann et de Blondin. Cette nouvelle stratégie permet d’éviter de perdre des fractions de seconde importantes.

Maltais et ses coéquipières ont finalement affiché le deuxième meilleur temps de la journée, arrêtant le chrono à 2 min 59,25 s. Les Japonaises ont été les seules à être plus rapides que les Canadiennes avec leur temps de 2 min 58,03 s.

PHOTO ISU De gauche à droite: Ivanie Blondin, Isabelle Weidemann et Valérie Maltais sur le podium en compagnie des Japonaises et des Néerlandaises.

Même si elles sont des habituées de la plus haute marche du podium, Maltais, Weidemann et Blondin sont extrêmement heureuses de cette deuxième place, sachant qu’il s’agissait de la toute première fois où elles mettaient en application cette formule de course.

« Ça s’est vraiment bien passé. On a terminé deuxièmes, mais c’est vraiment positif ! Il faut seulement trouver là où on doit mettre notre intensité et ajuster notre départ. Clairement, j’aurais pu en donner plus parce qu’après la course, j’étais encore en forme, donc on peut aller encore plus loin. On est capables d’aller chercher l’écart avec la première place sans problème », a mentionné Valérie Maltais après sa journée de compétition.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Valérie Maltais

Maltais était également en action au 1500 m samedi, épreuve à laquelle elle n’avait pas participé lors des Coupes du monde la saison dernière. L’entraînement estival a été payant pour l’athlète de La Baie qui a réussi à se classer 10e (+3,22 secondes) sur la distance.

J’ai travaillé fort sur cette distance pendant l’été et ç’a paru. Je sens que je peux m’améliorer parce que je pense que j’en ai encore plus physiquement. Je suis très contente de ma course ! Valérie Maltais

La Japonaise Miho Takagi a remporté les grands honneurs de l’épreuve, étant accompagnée sur le podium par la Néerlandaise Antoinette Rijpma-De Jong (+1,69 seconde) et par l’Américaine Kimi Goetz (+2,02 secondes).

Du côté masculin, David La Rue rejoignait Antoine Gélinas-Beaulieu et Connor Howe à la poursuite par équipe, eux qui avaient Hayden Mayeur comme coéquipier au cours de la dernière année.

« David a montré beaucoup d’enthousiasme à pratiquer la distance dans les dernières semaines, ça fait du bien d’avoir du sang neuf dans notre équipe et pouvoir poursuivre notre belle lancée de l’an passé avec de la relève », a indiqué Gélinas-Beaulieu à Sportcom avant la poursuite par équipe de samedi.

Les Canadiens ont finalement pris le sixième rang de l’épreuve (+4,46 secondes) qui a été remportée par les Norvégiens.

La Rue et Gélinas-Beaulieu étaient également sur la piste en individuel à l’occasion du 1500 m où ils se sont respectivement classés 14e (+1,12 seconde) et 18e (+2,15 secondes).

De son côté, Béatrice Lamarche a terminé au septième rang du groupe B au 1500 m, affichant un retard de 2,11 secondes sur la gagnante, la Tchèque Martina Sablikova.

Dimanche, à l’occasion de la dernière journée d’activité à Obihiro, Laurent Dubreuil participera au deuxième 500 m de la fin de semaine où il voudra améliorer sa septième place obtenue vendredi. Valérie Maltais sera également de la partie au 3000 m dans le groupe A alors que Béatrice Lamarche participera au 3000 m dans le groupe B.

Finalement, Antoine Gélinas-Beaulieu participera au relais mixte en compagnie d’Ivanie Blondin.