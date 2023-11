PHOTO VESA MOILANEN, LEHTIKUVA VIA REUTERS

Laurence St-Germain était loin d’être satisfaite de sa première sortie de la saison samedi à la Coupe du monde de slalom de Levi, en Finlande, où elle a été limitée à une seule descente. Heureusement pour l’athlète de Saint-Ferréol-les-Neiges, elle pouvait rapidement mettre cet évènement de côté avec la présentation d’une deuxième Coupe du monde, dimanche, toujours du côté de Levi.

louis-michel lelievre Sportcom

St-Germain n’a pas raté sa chance en prenant le septième rang de la journée, notamment grâce à une deuxième manche où elle a arrêté le chrono à 55,24 s, pour un total de 1 min 53 s (+1,32 seconde).

« J’étais pas mal déçue hier [samedi], mais je suis chanceuse d’avoir pu me reprendre dès le lendemain. Je suis très satisfaite de ma journée, particulièrement de ma deuxième descente où j’ai vraiment skié comme je le fais à l’entraînement », a mentionné St-Germain en entrevue avec Sportcom.

« J’étais encore dérangée par ma course d’hier avant le début de la compétition aujourd’hui [dimanche]. C’est rare que ça m’arrive, d’habitude je réussis à m’en remettre après quelques heures. Mais, dès le départ de ma première ronde, je me suis concentrée sur la nouvelle journée et je voulais attaquer pour aller chercher un bon résultat », a-t-elle ajouté.

L’Américaine Mikaella Shiffrin s’est imposée dimanche en étant plus rapide que la Croate Leona Popovic (+0,18 seconde) et que l’Allemande Lena Duerr (+0,30 seconde).

PHOTO GIOVANNI AULETTA, ASSOCIATED PRESS Mikaela Shiffrin

Une performance en deçà des attentes est toujours difficile à accepter pour une athlète de haut niveau. Selon St-Germain, c’est encore plus frustrant lorsque cette contre-performance survient en tout début de saison.

« Ce n’est définitivement pas évident de commencer la saison avec une compétition difficile. La première course ne dicte pas nécessairement le reste de la saison, mais tu te poses vraiment plus de questions quand tu commences comme ça. Je sais que j’ai commis des erreurs sur le parcours, j’avais une excuse si on peut dire, mais je voulais oublier tout ça rapidement », a noté la championne du monde en titre au slalom.

Également en action à Levi, Justine Lamontagne a terminé au 62e rang à ce qui était la deuxième Coupe du monde de sa carrière. St-Germain, qui a vu Lamontagne gravir les échelons de son sport au cours des dernières années a été impressionnée par l’agressivité dont elle a fait preuve lors de sa première fin de semaine en Coupe du monde.

« C’est tellement le fun de l’avoir ! J’ai skié avec sa sœur Claudia lorsque j’étais plus jeune alors dans ma tête, Justine a toujours été la petite sœur de l’autre. J’ai suivi son cheminement dans les dernières années et elle est assez surprenante. Elle n’a montré aucun complexe durant la fin de semaine, elle a bien attaqué le parcours », s’est réjoui St-Germain.

De retour à Montréal pour quelques jours, Laurence St-Germain mettra maintenant le cap sur Killington, au Vermont, pour les prochaines Coupes du monde de la saison qui se dérouleront du 25 au 26 novembre.

« Ce sont toujours mes courses préférées à Killington ! Je suis contente d’avoir eu un bon résultat aujourd’hui, ça me motive davantage pour la prochaine Coupe du monde où je vais vouloir faire encore mieux devant ma famille qui sera sur place », a-t-elle conclu.