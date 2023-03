Antoine Cyr a mis un point d’exclamation à sa saison en se classant huitième du 20 km classique présenté en départ groupé dimanche, à Lahti, en clôture du calendrier des Coupes du monde de ski de fond. S’il a de nouveau pu flairer le podium, le Québécois assure qu’il sera de retour encore plus fort à la prochaine occasion.

mathieu fontaine Sportcom

Au bout du compte, Cyr a accusé un retard de 8,4 secondes sur le vainqueur, le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo (44 minutes 13 secondes), et seulement 2,4 secondes l’ont séparé du Suédois William Poromaa, médaillé de bronze.

De simples chiffres qui résument parfaitement les émotions qu’il a vécues dans la dernière portion de l’épreuve, où il se battait aux côtés de l’élite mondiale de son sport.

« J’étais là, avec les meilleurs. C’était ça le plus important. Ce sont de gros noms et il y a plusieurs grands champions dans le lot. Ça peut être intimidant, mais il faut passer par-dessus ça. Aujourd’hui, je croyais en mes chances de faire un podium et je suis fier de la façon dont j’ai coursé », a-t-il résumé à l’issue de l’évènement.

Cyr a d’ailleurs fait preuve de ténacité en fin de course après qu’un fondeur norvégien ait chuté devant lui dans la toute dernière montée du parcours. « J’ai dû ralentir pour le contourner et j’ai perdu une bonne seconde, a-t-il précisé. Ça paraît peu, mais ça fait une grosse différence à la fin. C’est une malchance et ça fait partie du sport. »

Le tout ne l’a toutefois pas empêché d’obtenir son quatrième top 10 individuel de la campagne. Il avait entre autres signé la meilleure performance de sa carrière à Val di Fiemme, en Italie, avec une quatrième place au début janvier.

Ça fait quelques fois que je cogne à la porte et mon niveau de confiance est toujours un peu plus élevé. Antoine Cyr

C’est donc avec le sentiment du devoir accompli et une motivation à son plus haut niveau qu’il rentrera au Québec en début de semaine pour profiter d’une période de repos salutaire.

« Je voulais finir en force, surtout après des Mondiaux plus difficiles, et je n’ai pas raté ma chance. Maintenant, je peux retourner à la maison la tête haute. Je suis super content de ce qu’on a accompli cette saison », a-t-il conclu.

Olivier Léveillé se classe dans le top 20

Également en action dimanche, Olivier Léveillé (+1 minute 12,5 secondes) a lui aussi terminé sa saison en beauté avec une 20e place. Même s’il s’agit de son meilleur résultat individuel du calendrier 2022-23, le Sherbrookois avoue avoir franchi la ligne d’arrivée avec un peu de frustration. Sentiment qui s’est rapidement dissipé en voyant son classement quelques instants plus tard.

« J’avais une très bonne forme aujourd’hui et j’aurais voulu aller jouer encore plus à l’avant. Par contre, j’ai été pris derrière une chute après 7,5 kilomètres et je me suis retrouvé en mauvaise position. Après ça, j’étais en mode rattrapage jusqu’à la fin, mais j’ai quand même réussi à remonter jusqu’en 20e place quasiment en solitaire », a-t-il expliqué.

« C’est un bon apprentissage pour les prochaines courses en départ groupé et c’est quand même une très belle manière de finir l’année. Je reste un peu sur ma faim, mais j’ai vu que j’étais capable d’exécuter ce genre de stratégie. »

Du côté féminin, Katherine Stewart-Jones a récolté le meilleur résultat de l’unifolié en finissant 37e. La fondeuse de Chelsea a terminé à un peu plus de 3 minutes de la Norvégienne Anne Kjersti Kalvaa (51 minutes 4,3 secondes), championne de l’épreuve.

Celle-ci l’a emporté au sprint devant la Suédoise Jonna Sundling (+0,9 seconde) et l’Allemande Katharina Henning (+1,1 seconde). Seule autre Québécoise en lice, Liliane Gagnon n’a pu compléter la course.