Le fondeur Antoine Cyr a atteint les quarts de finale du sprint classique samedi et s’est retrouvé dans une vague particulièrement relevée à la Coupe du monde de Lahti, en Finlande.

luc.turgeon@sportcom.qc.ca Sportcom

Une fois les qualifications terminées, les compétiteurs sélectionnent tour à tour le groupe dans lequel ils souhaitent courser en quart de finale. Du 11e au premier, puis du 12e au 30e.

Classé 29e de cette ronde, Antoine Cyr n’avait pas l’embarras du choix.

À ses côtés, sur la ligne de départ, se préparaient notamment le champion du monde et champion olympique Johannes Hoesflot Klaebo, le vice-champion du monde en sprint Paal Golberg, ainsi que l’Italien Federico Pellegrino, plusieurs fois médaillé aux Jeux olympiques et aux Championnats du monde.

« Toutes les vagues étaient pleines sauf une, qui était clairement la plus forte ! Au bout de la ligne, ce sont juste des noms. Oui, ce sont les meilleurs de notre sport en ce moment, mais tu ne peux pas laisser ça déterminer si tu vas connaître une bonne course ou non », a partagé Antoine Cyr à Sportcom.

Pellegrino est également l’un des deux seuls skieurs à avoir vaincu Klaebo à une épreuve de format sprint cette saison. Exploit qu’il n’a pas été en mesure de répéter samedi. Cette fois, le Norvégien l’a devancé et a atteint les demi-finales, tout comme le Tchèque Ondrej Cerny, aussi de ce groupe. Cyr a fini cinquième (+0,80 seconde) pour conclure la journée en 29e place, comme aux qualifications.

« J’ai essayé de suivre mon plan de match et de faire ma course. Ç’a bien été dans l’ensemble, mais j’ai fait quelques erreurs stratégiques. Je suis quand même content de ma forme et de la façon dont j’ai skié », a ajouté le Gatinois.

« Pour une course en fin de saison, je suis assez satisfait. J’ai eu une bonne vague contre des gars qui étaient plus forts que moi aujourd’hui. J’apprends, mais j’aimerais aussi être à un niveau un peu plus élevé et je pense que ça s’en vient. Je connais une belle progression et c’est vraiment encourageant. »

En grande finale, le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo a battu le Suédois Calle Halfvarsson (+0,75 seconde) et Erik Valnes (+0,93 seconde), également de la Norvège.

Seule Canadienne en action à l’épreuve féminine, Katherine Stewart-Jones a terminé 39e des qualifications samedi.

La Norvégienne Kristine Stavaas Skistad a obtenu une quatrième de victoire de suite en autant de courses disputées depuis sa cinquième place des Championnats du monde. Elle a eu le dernier mot sur la Suédoise Jonna Sundling (+0,13 seconde) et la Norvégienne Tiril Udnes Wen (+6,55 secondes) lors de la finale.

Antoine Cyr et Katherine Stewart-Jones seront tous les deux du 20 km en style classique départ groupé dimanche. Ils seront rejoints d’Olivier Léveillé et Liliane Gagnon.