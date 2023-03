Réunies pour une première fois dans un sprint par équipe de Coupe du monde, les fondeuses Katherine Stewart-Jones et Liliane Gagnon se sont classées neuvièmes de la finale disputée en style libre à l’étape de Lahti, en Finlande, vendredi.

Sportcom

« Nous sommes vraiment contentes et c’est nouveau pour nous. Nous avons hâte de faire plus de sprints par équipe ensemble », a indiqué Stewart-Jones, de Chelsea, en Outaouais.

Les deux Québécoises ont accusé un retard de 33,59 secondes sur les gagnantes de Suède 1, formée d’Emma Ribom et Jonna Sundling. Julie Myhre et Anne Kjersti (Norvège 1, +4,57 secondes) et Laura Gimmler et Coletta Rydzek (Allemagne 1, +5,12 secondes) ont complété le podium.

« J’avais vraiment hâte et toutes les deux nous pensions que nous pouvions bien faire. Liliane skie vraiment bien en sprint style libre ces temps-ci et pour ma part, j’avais un peu plus peur de ma performance en qualification étant donné que cette année, c’est le temps cumulatif qui détermine les 15 équipes qui vont en finale. Mais bon, heureusement, il n’y en avait que 16 », a ajouté Stewart-Jones, qui se dit impressionnée par la confiance que dégage sa coéquipière recrue dans le circuit cette saison.

« Elle n’a pas besoin qu’on lui tienne la main et j’ai vraiment aimé ça passer la saison avec elle. Elle est très mature et professionnelle comme athlète. »

Stewart-Jones et Gagnon avaient pris le 11e rang des qualifications vendredi.

À l’épreuve masculine, Antoine Cyr et Graham Ritchie ont connu une sortie plus difficile, alors qu’ils ont raté leur place en finale. Le duo qui avait brillé avec une quatrième place à cette épreuve aux Championnats du monde, le mois dernier, a conclu la journée au 19e rang. Les deux ont ainsi raté la 15e et dernière place des équipes qualifiées par 1,61 seconde.

Canada 2, formée d’Olivier Léveillé et Xavier McKeever, a pour sa part conclu en 21e place.

Les champions olympiques en titre Erik Valnes et Johannes Hoesflot Klaebo (Norvège 1) sont repartis avec la victoire. Ils ont eu le dessus sur Francesco De Fabiani et Federico Pellegrino (Italie 1) et Harald Oestberg Amundsen et Sindre Bjoernestad Skar (Norvège 2).

Des courses de sprint classique et de 20 kilomètres départ groupé en style classique seront au menu des journées de samedi et dimanche à cette dernière étape du circuit cette saison.