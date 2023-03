Les Québécois Antoine Cyr, Katherine Stewart-Jones et Liliane Gagnon ont fait équipe avec l’Albertain Russell Kennedy pour conclure le relais mixte 4x5 km de la Coupe du monde de ski de fond de Falun au 12e rang, dimanche, en Suède.

mathieu laberge Sportcom

Cyr a amorcé la course en style classique et a maintenu son équipe dans le groupe de tête pour passer le relais à Stewart-Jones. L’athlète de Chelsea a ensuite terminé son relais en septième place et Kennedy a fait monter sa formation d’un rang. Dernière relayeuse, Gagnon a glissé de six places et a été la 12e à franchir la ligne d’arrivée avec un retard de 1 minute 19,1 secondes.

Le quatuor Suède 1 a conclu au premier rang devant Norvège 1 (+ 4,6 secondes) et Allemagne 1 (+ 6,4 secondes).

« Je ne pense pas avoir connu ma meilleure course, mais ce n’était pas ma pire non plus, a reconnu Gagnon en entrevue à Sportcom. Le niveau de compétition est relevé et pour moi, qui suis jeune et nouvelle dans le circuit, c’est quand même une grosse marche de me battre contre des filles qui finissent dans le top 15 en Coupe du monde. »

La Lévisienne a raconté que ses jambes ont commencé à être lourdes tôt dans son parcours de 5 kilomètres en style libre.

« Je me faisais dépasser et des fois, c’était plus dur de rester accrochée, même si je suis restée un certain temps avec une Allemande », a-t-elle poursuivi, ajoutant que ses coéquipiers ne lui ont pas tenu rigueur de sa prestation.

Cette sympathie, c’est ce que la fondeuse a besoin pour gravir les échelons du haut niveau au bon rythme. Cette saison, elle a presque brûlé les étapes alors qu’elle a pris part aux Championnats du monde seniors, aux Mondiaux des moins de 23 ans, au Tour de ski, ainsi qu’à cinq épreuves de Coupe du monde. Un imposant calendrier de compétitions pour cette athlète âgée d’à peine 20 ans.

Il y a eu des hauts et des bas. J’ai accompli beaucoup de choses cette année que je ne pensais pas être en mesure de faire. De plus en plus, il faut que je me rappelle que je suis ici pour prendre de l’expérience, même si je veux aussi performer. Liliane Gagnon

La veille, Gagnon avait fini 32e au sprint disputé en style libre. Elle n’était qu’à une demi-seconde d’accéder au tableau éliminatoire d’une Coupe du monde pour la première fois de sa carrière.

« Il me manquait peut-être un coup [de bâtons] de plus. Le côté positif, c’est que je vois que j’ai la capacité de le faire et dans deux jours, on refait un autre sprint skate, alors je me dis que ce n’est pas la fin non plus. Faire un top 30 et les vagues éliminatoires à ma première année en Coupe du monde, ce serait super ! » a conclu l’athlète en ayant l’étape de Tallin (Estonie) dans sa mire.