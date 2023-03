Valérie Grenier a conclu sa saison de superbe façon en montant sur la troisième marche du podium du slalom géant des finales de la Coupe du monde de ski alpin, dimanche, à Soldeu, dans la Principauté d’Andorre.

mathieu laberge Sportcom

La skieuse du club du Mont-Tremblant était provisoirement deuxième derrière l’Américaine Mikaela Shiffrin après la première manche. Elle a commis quelques erreurs à sa deuxième descente, mais a tout de même pu être assez rapide pour signer son troisième podium de la saison après sa victoire au slalom géant de Kranjska Gora, en Slovénie, et une troisième place obtenue à la compétition par équipe mixte en parallèle aux Championnats du monde.

Shiffrin a remporté la course devant la Norvégienne Thea Louise Stjernesund (+0,06 seconde). Grenier a accusé un retard de 0,20 seconde sur l’Américaine qui a aussi mis la main sur le globe de cristal de la discipline.

PHOTO ALBERT GEA, REUTERS Mikaela Shiffrin

« C’est incroyable et c’est évidemment une de mes meilleures courses à vie, a soutenu Grenier en entrevue à Sportcom. Je ne voulais pas que mon podium de Kranjska Gora soit juste de la chance. Je voulais prouver que je pouvais le refaire et que je fais vraiment partie des meilleures. Je suis vraiment fière de terminer ma saison comme ça ! »

Shiffrin a porté son total de victoires en Coupe du monde à 89. Dimanche, l’Américaine a également réécrit le livre des records avec deux nouvelles marques : celui du plus grand nombre de podiums en Coupe du monde, 138 pour dépasser sa compatriote Lindsey Vonn et 21 victoires en slalom géant, surpassant le record de 20 que détenait Vreni Schneider, de la Suisse.

PHOTO ALESSANDRO TROVATI, ASSOCIATED PRESS Mikaela Shiffrin et Valérie Grenier

Grenier n’a pas senti de stress supplémentaire avant la deuxième manche, même si elle était dans le coup pour signer une deuxième victoire cette saison.

« Je savais que si je faisais mon ski habituel sans trop d’erreurs, ça pourrait être bon. Je voulais vraiment terminer sur le podium. J’étais deuxième [après la première manche] comme à Äre et je ne voulais pas que la même chose arrive [où elle avait glissé en sixième place]. J’avais un peu de stress par rapport à ça, mais je me sentais bien. »

Dans le haut de parcours, elle est sortie très basse d’un virage et elle a dû travailler fort pour reprendre son rythme.

« On m’a dit que j’ai fait ça, mais je ne m’en rappelle plus pour être honnête. Je pense que j’ai eu quelques virages qui étaient un peu limites, mais je suis fière de les avoir sauvés et que ce fut assez pour rester sur le podium. C’était vraiment ça mon but ultime. »

En arrivant en bas, je voulais juste voir 1 ou 2 [sur le tableau indicateur] pour être contente. Valérie Grenier

Sur le parcours de la deuxième manche qui était plus bosselé que celui de la première, l’athlète de 26 ans a aussi été déséquilibrée à l’entrée du mur du bas.

« C’était un endroit où il y avait une grosse bosse entre deux portes. Je savais qu’elle était là, mais elle m’a quand même prise par surprise un petit peu et je n’ai pas paniqué. »

La Franco-Ontarienne conclut ainsi la saison au septième rang du classement général de la spécialité.

La prochaine saison s’annonce pleine de promesses pour elle, notamment avec les deux étapes de Coupe du monde qui auront lieu à Mont-Tremblant les 2 et 3 décembre.

« Ça ne pouvait pas arriver à un meilleur moment. Je suis à mon meilleur en slalom géant en ce moment et d’avoir deux courses à Tremblant où c’est ma montagne à moi, c’est un rêve. J’ai vraiment hâte et je pense que ça va être incroyable ! »