Antoine Cyr a skié vers une 20e place vendredi au 10 km classique de la Coupe du monde de Falun, en Suède, dans des conditions pénibles pour tous les athlètes.

luc turgeon Sportcom

« Si tu veux des conditions cauchemardesques en classique, donne un 2 ou 3 degrés avec de la neige aux techniciens et ils vont avoir un bon défi ! » a commenté le fondeur après la course présentée en départ individuel.

« C’était un peu plus compliqué pour eux, mais au bout de la ligne, ils ont été capables de nous donner des skis compétitifs. Je pense qu’on a bien fait. Cette 20e place est un pas dans la bonne direction. »

Cyr a conclu l’épreuve en 25 min 8,8 s, à 1 minute et 13,5 secondes du vainqueur, le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo. Ce dernier l’a emporté avec une avance de 10,7 secondes sur son compatriote Martin Loewstroem et de 20,7 secondes sur Harald Oestberg Amundsen, aussi de la Norvège.

Le Québécois a signé un des dix meilleurs temps du premier passage intermédiaire, mais c’est surtout dans les différentes montées du parcours qu’il s’est démarqué.

« Un 10 kilomètres, c’est vraiment vite et si tu es loin dans les premiers temps intermédiaires, ça peut devenir une course compliquée. Je suis en bonne forme et c’est dans les sections en pente que je me sentais mieux, alors j’en profitais pour en donner plus. Sur les plats, c’était un peu plus dur. Il suffisait d’utiliser mes forces et ça me donne un assez bon résultat », a-t-il analysé.

Aussi en action, Olivier Léveillé est resté dans les mêmes eaux du début à la fin et a conclu au 37e rang (+1 minute et 49,1 secondes).

Du côté féminin, Katherine Stewart-Jones était la seule Canadienne à prendre le départ du 10 kilomètres classique. L’athlète de Chelsea s’est classée 40e avec un temps de 29 min 45,9 s (+2 minutes et 37,4 secondes).

La Finlandaise Kerttu Niskanen a remporté l’or, tandis que l’Allemande Katharina Hennig (+15,9 secondes) et la Norvégienne Anne Kjersti Kalvaa (+22,3 secondes) ont fini deuxième et troisième.

La Coupe du monde de Falun reprendra samedi avec les épreuves de sprint. Un relais mixte 4x5 kilomètres aura lieu dimanche.