À sa dernière sortie à une épreuve de sprint, Antoine Cyr avait pris le quatrième rang à la compétition par équipe des plus récents Championnats du monde en compagnie de son coéquipier Graham Ritchie. Le Québécois voulait poursuivre sur sa lancée mardi, au sprint individuel en style classique de la Coupe du monde de Drammen, en Norvège.

Non sans difficulté, Cyr a réussi à être le seul Canadien à atteindre les rondes éliminatoires en vertu de sa 27e place en qualification. Il avait alors accusé un retard de 8,14 secondes sur le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo, qui avait pris le premier rang.

« La qualification est toujours la partie la plus compliquée pour moi dans un sprint. Quand je passe cette étape-là, je sais que la porte est ouverte. J’ai absolument tout donné, comme je me dois de le faire et ç’a fonctionné. C’était une belle réussite pour commencer la journée », a indiqué Antoine Cyr en entrevue avec Sportcom.

La tâche était lourde pour Cyr dans sa vague de quart de finale alors qu’on y retrouvait entre autres le Norvégien Paal Golberg, vice-champion du monde au sprint, ainsi que le Français Lucas Chanavat.

Le Gatinois a réussi à tenir tête à ces deux coriaces adversaires pendant un moment, mais il a finalement dû s’avouer vaincu, voyant Golberg et Chanavat terminer respectivement premier et deuxième. Le temps de 2 min 39,9 s de Cyr n’a donc pas été suffisant pour qu’il se retrouve parmi les deux athlètes repêchés de cette vague. Il conclut la journée au 16e échelon.

Même s’il aurait aimé en faire plus, Cyr est assez satisfait de sa performance et de son niveau de forme physique, lui qui avait contracté une infection pulmonaire tout juste avant les Championnats du monde.

« J’espérais pouvoir tirer mon épingle du jeu, mon quart de finale était assez difficile, mais j’étais confiant. La course est devenue très tactique et ça me convient peut-être un peu moins dans cette situation. Ça fait du bien d’être de retour en bonne forme, c’était quand même une bonne journée pour moi, mais j’aurais aimé en faire un peu plus », a ajouté Cyr.

Dans une finale presque entièrement norvégienne, Johannes Hoesflot Klaebo s’est imposé pour la victoire. Il a devancé son compatriote Erik Valnes (+1,79 seconde) et le Français Richard Jouve (+2,13 secondes) qui prennent respectivement les deuxième et troisième rangs.

Du côté féminin, Liliane Gagnon était la seule représentante du Canada au sprint classique. La fondeuse de 20 ans a terminé 40e et n’a pas été en mesure d’obtenir son laissez-passer pour les rondes éliminatoires. Elle était à 13,14 secondes de la 30e et dernière place donnant accès aux quarts de finale.

La Norvégienne Kristine Stavaas Skistad l’a emporté en finale devant la Suédoise Jonna Sundling (+1,22 seconde). Tiril Udnes Weng, elle aussi de la Norvège, termine troisième (+1,83 seconde).

Le circuit de la Coupe du monde se dirige maintenant vers Falun, en Suède, où des épreuves de 10 kilomètres, de sprint et de relais mixte seront au programme.

« Je compte participer aux trois épreuves de la fin de semaine. Le reste de la saison s’annonce chargée, mais je suis prêt. Je regarde le relais mixte et je vois une opportunité de courir avec Liliane lors de cette course-là. J’habite avec elle depuis plusieurs années et ce serait vraiment plaisant de faire équipe avec elle en Coupe du monde », a conclu Antoine Cyr.