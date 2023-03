De retour en Coupe du monde pour la première fois depuis sa médaille de bronze reçue en slalom en parallèle aux Championnats du monde, le planchiste Arnaud Gaudet espérait pouvoir bâtir sur ses derniers succès mercredi à Rogla, en Slovénie, au slalom géant en parallèle.

Après les deux descentes de qualification, le Québécois a pris le 23e rang, ce qui n’a pas été suffisant pour obtenir une place dans les rondes éliminatoires. Même si les résultats n’ont pas été au rendez-vous, Gaudet s’est tout de même dit satisfait de la manière dont il s’est comporté sur les pistes.

« C’est sûr que j’aurais aimé en faire plus, mais finalement, ce n’était pas si pire. J’ai fait quelques erreurs en première manche et j’avais la chance de me reprendre à la deuxième descente. Ça a beaucoup mieux été cette fois-là et ça m’a rassuré. J’aurais aimé être meilleur en première manche, mais je suis quand même satisfait dans l’ensemble », a mentionné Gaudet à Sportcom.

Le parcours de Rogla étant relativement court, il était difficile pour les athlètes de se forger une avance confortable. Chaque petite erreur pouvait être coûteuse.

« La piste ici est courte et c’est vraiment plat. Tout le monde est vraiment proche au chrono. Même si j’ai eu une bonne deuxième descente, je n’ai pas été capable de me démarquer autant que nécessaire », a remarqué Gaudet qui a terminé à 0,55 seconde de la 16e et dernière place donnant accès aux quarts de finale.

Également de l’épreuve masculine, Justin Carpentier a vu sa journée de travail s’arrêter après une seule descente, au 45e échelon.

Les Italiens ont monopolisé le podium alors que Roland Fischnaller a eu raison de Marko Felicetti en grande finale. Leur compatriote Edwin Coratti a de son côté vaincu le Sud-Coréen Sangho Lee pour la médaille de bronze.

Du côté féminin, Aurélie Moisan participait à une toute première épreuve de Coupe du monde sur le Vieux-Continent, elle qui avait fait ses débuts dans le circuit à Blue Mountain, en Ontario, en janvier dernier.

Moisan a bien tiré son épingle du jeu, terminant au 21e rang des qualifications, moins d’une seconde derrière l’Allemande Carolin Langenhorst, qui a obtenu le dernier laissez-passer pour les rondes éliminatoires.

Anne-Laurie Bettez s’est quant à elle classée 39e. L’Autrichienne Sabine Schoeffmann a remporté la médaille d’or en défaisant la Tchèque Ester Ledecka en finale. La Japonaise Tsubaki Miki est montée sur la troisième marche du podium.

L’équipe canadienne a déjà pris la route de Berchtesgaden, en Allemagne, où se dérouleront les dernières épreuves de la saison en Coupe du monde avec un slalom en parallèle samedi et le slalom en parallèle par équipe dimanche.

« Je veux faire du mieux que je peux pour bien finir la saison. Je ne dois pas faire d’erreurs et une fois rendu en quart de finale, tout peut arriver, on va essayer d’avoir du plaisir ! » a conclu Gaudet.