(Saitama) La championne en titre Kaori Sakamoto a pris la tête du programme court féminin des Championnats du monde de patinage artistique, mercredi.

Associated Press

Visant à devenir la première patineuse japonaise à remporter deux titres mondiaux consécutifs, Sakamoto a obtenu un score de 79,24 points au Saitama Super Arena pour un programme comprenant un double axel, un triple lutz et une combinaison triple flip, triple boucle piqué.

Sakamoto détient une avance de 5,62 points sur la Sud-Coréenne Lee Hae-in avant le programme libre, qui sera présenté vendredi. Mai Mihara, du Japon, était troisième avec 73,46 points.

La championne canadienne Madeline Schizas s’est classée 16e avec un score de 60,02.

Par ailleurs, Riku Miura et Ryuichi Kihara, du Japon, ont pris la tête du programme court en couple.

Médaillés d’argent des Mondiaux de 2022, Miura et Kihara ont obtenu 80,72 points, un nouveau record personnel. Ils détiennent une avance de plus de six points sur les Américains et champions du monde en titre Alexa Knierim et Brandon Frazier (74,64).

Les Italiens Sara Conti et Niccolo Macii sont troisièmes avec 73,24 points.

Les Canadiens Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps sont également dans la course en quatrième position avec 72,81 points, tandis que leurs compatriotes Lia Pereira et Trennt Michaud sont sixièmes avec 65,31 points.