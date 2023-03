Maxime Deschamps et sa partenaire Deanna Stellato-Dudek ont amorcé les mondiaux de patinage artistique en force mercredi, à Saitama, au Japon, où ils ont terminé quatrièmes du programme court en couple présenté en lever de rideau de l’évènement.

Sportcom

Les champions canadiens, qui font équipe pour la toute première fois dans le cadre des Championnats du monde, ont rapidement chassé la nervosité pour offrir une prestation à la hauteur de leurs attentes. Portés par l’ambiance du Saitama Super Arena, ils ont obtenu un pointage de 72,81 de la part des juges.

« C’était vraiment plaisant de patiner aux mondiaux pour la première fois de ma carrière. Il y avait un peu de stress, c’est certain, mais nous avons pu offrir une bonne performance devant une très bonne foule ! Plus il y a de personnes dans les gradins, plus on a du plaisir et je dirais même que c’est plus facile de patiner devant des estrades remplies », a indiqué Maxime Deschamps à sa sortie de la patinoire.

« Ce n’est pas notre meilleur programme court de la saison, mais nous avons été supérieurs dans plusieurs éléments et nous sommes très satisfaits », a ajouté sa partenaire Stellato-Dudek, qui participe aux deuxièmes mondiaux de sa carrière cette semaine.

La patineuse de 39 ans avait représenté les États-Unis en compagnie de Nathan Bartholomay à Milan, en 2018, obtenant une 17e place.

Forts de leur note de 80,72, les Japonais Riku Miura et Ryuichi Kihara, deuxièmes en 2022, trônent au sommet du classement provisoire devant les Américains Alexa Knierim et Brandon Frazier (74,64), champions en titre de l’épreuve. Les Italiens Sara Conti et Niccolo Macii (73,24) suivent en troisième place.

Également en action à cette épreuve, les Ontariens Lia Pereira et Trennt Michaud (65,31) occupent le sixième échelon provisoire, tandis que Brooke McIntosh et Benjamin Mimar (63,33) pointent en dixième place.

Les trois duos de l’unifolié seront donc de retour en action jeudi, pour le programme libre. Pour l’occasion, Maxime Deschamps et Deanna Stelatto-Dudek viseront leur quatrième médaille internationale de la saison.