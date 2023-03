Les conditions météorologiques ont causé des ennuis à plusieurs skieuses samedi lors de la finale de la Coupe du monde de slalom à Soldeu, à Andorre. Laurence St-Germain a fait partie du lot, elle qui n’a pas été en mesure de compléter la deuxième ronde après avoir chuté dans la deuxième moitié du parcours.

Sportcom

Au total, ce sont dix athlètes qui ont vu la mention DNF (Did Not Finish) à côté de leur nom sur la feuille des résultats au cours des deux manches de cette course disputée sous de la pluie et neige fondante en deuxième manche.

St-Germain avait bien commencé la journée en première manche en se classant au dixième rang grâce à son chrono de 56,05 s. Elle a poursuivi sa lancée au début de la deuxième manche jusqu’au déséquilibre qui a mis fin à ses espoirs de podium.

« C’est un peu décevant comme journée. C’est une piste difficile ici et en plus, les conditions étaient difficiles. Sur le deuxième mur, j’ai perdu pied et je suis tombé sur le côté. C’est décevant aussi parce que je pense que j’étais bien partie », a commenté St-Germain en visioconférence.

« J’étais contente de ma première descente, même si j’ai fait une erreur tactique presque au même endroit qu’en deuxième manche. J’étais contente de mon approche dans les deux manches, j’ai vraiment attaqué et mis toute l’énergie que je pouvais dans cette dernière course », a-t-elle ajouté.

PHOTO ALBERT GEA, REUTERS Petra Vlhova

La Slovaque Petra Vlhova a remporté les grands honneurs samedi en s’imposant devant la Croate Leona Popovic (+0,43 seconde) et l’Américaine Mikaela Shiffrin (+0,86 seconde). Shiffrin a toutefois mis la main sur le globe de cristal du slalom, le septième de sa carrière dans cette spécialité.

PHOTO ALBERT GEA, REUTERS Mikaela Shiffrin

Avec un titre de championne du monde en poche et son meilleur résultat en Coupe du monde avec une cinquième place à Äre, la skieuse de Saint-Ferréol-les-Neiges tire évidemment un bilan très positif de sa plus récente campagne.

« J’ai appris beaucoup cette saison. Je ne suis pas super bien partie, il me manquait de la constance en course. J’ai trouvé mon momentum au cours de l’année. Mon objectif cette saison était d’atteindre le podium. Je ne me doutais pas que ça allait arriver aux Championnats du monde par contre et encore moins avec une victoire. J’ai coché quelques trucs cette année sur ma liste d’objectifs et je suis vraiment fière », a-t-elle commenté, motivée pour la suite des choses.

La saison 2022-2023 étant maintenant terminée. Laurence St-Germain se tourne immédiatement vers la prochaine campagne. Elle demeurera en Europe dans les prochains jours afin de prendre part à des tests de skis avec son commanditaire Rossignol.

« C’est la première fois que je vais participer aux tests comme ça ! Je vais avoir la chance de m’entraîner avec Petra Vlhova et ça va me permettre d’avoir des skis plus personnalisés à mon style l’an prochain », a conclu St-Germain.