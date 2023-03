(Soldeu) Le skieur norvégien Lucas Braathen a retenu ses larmes après avoir remporté le titre de la saison de slalom masculin dimanche, terminant deuxième de la dernière course des finales de la Coupe du monde.

Associated Press

Le globe a couronné une campagne émouvante pour Braathen, incluant deux victoires en slalom et cinq podiums.

Il a également subi une intervention chirurgicale pour une appendicite juste avant les championnats du monde, en février.

« C’était l’un de mes rêves durant toute la saison et maintenant c’est une réalité, a déclaré Braathen, en tenant le trophée.

« Mon globe représente beaucoup de dévouement et de sacrifices sur une longue période. Ce n’est pas seulement cette année, c’est chaque heure de travail depuis que j’ai neuf ans et que j’ai commencé à skier. »

Ramon Zenhaeusern a gardé une avance acquise en première manche pour battre Braathen de 0,06 seconde et remporter la course.

Le Suisse n’a toutefois pas réussi à dépasser le Norvégien au classement, demeurant en troisième position.

Henrik Kristoffersen a terminé la course à 0,63 de retard en troisième place ; au classement final il a fini deuxième, à 52 points de son coéquipier.

Kristoffersen a remporté le titre de slalom pour la troisième fois la saison dernière.

Après avoir terminé sa course décisive sous le soleil, Braathen s’est penché et a enfoui son visage dans ses gants, puis a levé le regard et a fait un signe de V avec ses deux mains.

« Je n’arrivais pas à y croire. Je savais que c’était possible, mais face à Ramon et Henrik en deuxième manche, c’était quelque chose, a dit Braathen.

« C’était probablement le slalom le plus long de l’année et les conditions étaient parmi les plus difficiles. Je suis tellement fier de ma deuxième manche. »

Braathen est le troisième Norvégien à remporter le titre de slalom après Kristoffersen et Kjetil Andre Aamodt, qui l’a mérité il y a 23 ans.