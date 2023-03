PHOTO ALESSANDRO TROVATI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Park City) Deux jours après avoir battu le record pour les victoires en Coupe du monde, Mikaela Shiffrin a engagé comme nouvelle entraîneure-chef Karin Harjo, qui dirigeait l’équipe canadienne de ski alpin.

Associated Press

U. S. Ski & Snowboard a annoncé l’embauche de Harjo lundi et a déclaré qu’elle entrerait en poste en avril. Harjo a déjà travaillé avec Shiffrin en tant qu’entraîneure adjoint de l’équipe américaine.

« J’ai été témoin de son éthique de travail exceptionnelle, de sa capacité à bien travailler avec d’autres entraîneurs et, surtout, de sa connexion et de son dévouement envers les athlètes, a déclaré Shiffrin, dans un communiqué publié par l’équipe.

« Je crois qu’elle peut grandement m’aider et qu’elle amènera une nouvelle façon de penser, au fur et à mesure que nous progressons. »

Harjo travaillera avec la mère de Shiffrin, Eileen, qui est aussi l’une des entraîneures de la double médaillée d’or olympique.

PHOTO MICHAEL PROBST, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Karin Harjo

Shiffrin fête ses 28 ans lundi. Samedi en Suède, elle a remporté un slalom pour sa 87e victoire en Coupe du monde, une de plus qu’Ingemar Stenmark.

Elle a également décroché son cinquième titre au classement général de la Coupe du monde, cette saison.

Harjo remplace Mike Day, qui a quitté lors des Mondiaux, le mois dernier, lorsque Shiffrin l’a informé qu’elle voulait changer de personnel à la fin de la saison.

Day entraînait Shiffrin depuis 2016. Il a été avec elle pour 65 de ses victoires en Coupe du monde.

« Je suis plus qu’enthousiaste et honorée par l’opportunité de travailler avec Mikaela, a déclaré Harjo. J’ai commencé ma carrière d’entraîneure en Coupe du monde avec l’équipe technique féminine des États-Unis. J’ai toujours été impressionnée par la concentration, la résilience et le dévouement de Mikaela.

« Son éthique de travail est inégalée et j’ai hâte de travailler avec elle dans cette prochaine étape de sa carrière. Ce qui me frappe le plus à propos de Mikaela, c’est qu’elle a déjà tant accompli, mais elle sait aussi qu’il y a encore place à s’améliorer. »