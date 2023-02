En termes d’exécution, c’était vraiment ma pire course depuis des années. […] Physiquement, je pense que c’était la journée de l’année où je me sentais à mon meilleur. Si j’avais eu des pertes d’équilibre comme ça cet automne, ce n’est pas sixième que je me serais classé, mais bien quinzième. Physiquement, ça allait super bien, mais ce n’était pas bien exécuté.