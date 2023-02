(Dordrecht) Le Canada a conclu la dernière journée de l’étape ultime de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste, dimanche à Dordrecht aux Pays-Bas, en amassant cinq médailles, dont deux d’or.

La Presse Canadienne

La délégation féminine a joué un rôle prépondérant dans cette récolte, à commencer par Courtney Sarault, médaillée d’or du 1000 mètres, en plus de faire partie de l’équipe qui s’est classée première du relais féminin sur 3000 mètres, lors de l’avant-dernière course de la journée.

Au 1000 mètres, l’athlète établie à Moncton a franchi la distance en une minute 32 930 secondes et elle a devancé la Sud-Coréenne Gilli Kim (1 : 33 037) et la Néerlandaise Suzanne Schulting (1 : 33 137).

À l’épreuve du relais, Sarault a uni ses efforts à ceux de Kim Boutin, Rikki Doak et Renee Steenge pour faire stopper le chronomètre à 4 : 13 541, loin devant la Hongrie (4 : 15 134) et la Chine (4 : 15 201).

Boutin et Doak ont également accédé au podium en épreuves individuelles, lors de la même course, soit le 500 mètres. Mais les deux Canadiennes ont dû laisser la plus haute marche du podium à la Néerlandaise Xandra Velzeboer, auteure d’un temps de 42 020 secondes.

Médaillée d’or samedi sur 1000 mètres, Boutin, de Sherbrooke, s’est classée deuxième en 42 301 secondes tandis que Doak a inscrit un temps de 42 397 secondes.

Pascal Dion a récolté la seule médaille de la journée parmi la délégation masculine du Canada avec une deuxième place lors du 1000 mètres, en 1 : 25 514. Il n’a été devancé à la ligne d’arrivée que par le Sud-Coréen Jo Won Park (1 : 25 359).

Samedi, sur la même distance, Dion avait également terminé en deuxième place, cette fois derrière son compatriote Steven Dubois.

Ce dernier n’a pas eu autant de veine dimanche, devant se contenter d’une participation à la Finale B, qu’il a cependant gagnée avec un chrono de 1 : 26 306.

Aux classements cumulatifs des diverses disciplines de la Coupe du monde courte piste, le Canada a terminé au premier rang au relais féminin 3000 mètres (360 points) ainsi qu’au relais masculin 5000 mètres (370 points) même si, dans ce dernier cas, la formation composée de Dubois, William Dandjinou, Maxime Loun et Félix Roussel a dû se contenter d’une participation à la Finale B ce week-end.

En ce qui a trait aux distances individuelles, le Canada a vu trois de ses représentants terminer la saison au deuxième rang. Il s’agit de Dubois (348 points) au 500 mètres, Dion (450 points) au 1000 mètres masculin, et Sarault (360 points) au 1000 mètres féminin.

Sarault (392 points) s’est aussi classée troisième au classement cumulatif du 1500 mètres féminin, tout comme Boutin (336 points), au 500 mètres.