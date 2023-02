(Tomaszów Mazowiecki) Le Canada est monté sur la première marche du podium au sprint par équipes masculin pour la première fois en cinq saisons, vendredi, alors qu’Anders Johnson, Laurent Dubreuil et Antoine Gélinas-Beaulieu ont remporté la course de la Coupe du monde de patinage de vitesse de Pologne.

La Presse Canadienne

Les trois Canadiens — qui patinaient ensemble pour la toute première fois — ont complété l’épreuve en une minute, 19,53 secondes (1 : 19,53) pour aisément devancer la Norvège (+1,36) et les Pays-Bas (+2,08).

Cette victoire du Canada est sa première sur le circuit de la Coupe du monde depuis la saison 2017-18. L’équipe avait accédé au podium pour la dernière fois au mois de décembre dernier, sur sa propre patinoire à Calgary, quand Dubreuil, Gélinas-Beaulieu et Christopher Fiola avaient mis la main sur le bronze.

« Même si on n'a pas vraiment pratiqué ensemble le sprint par équipe, on savait que sur papier, l’équipe était excellente, a dit Gélinas-Beaulieu. Anders a un départ un peu moins vite que le sprinteur typique, ce qui me permet d’accrocher tout de suite au groupe et déjà être en économie d’énergie. Anders et Laurent ont ensuite eu un tour extrêmement rapide et c’était un feeling incroyable de pouvoir les suivre de si près. En franchissant la ligne je savais que c’était un podium, et Laurent, lui, était sûr de la victoire. C’est motivant de voir l’amélioration de notre équipe, surtout en vue des Championnats du monde dans deux semaines. »

Les Canadiens terminent donc la saison au deuxième rang du classement général du sprint par équipes avec 144 points, derrière les Néerlandais (151).

Outre cette médaille d’or, quatre autres athlètes canadiens ont fini dans le top 10 de leurs distances individuelles respectives à l’occasion de la première journée de la dernière étape de la saison de la Coupe du monde.

Les trois spécialistes canadiennes des distances de fond, soit Isabelle Weidemann, Ivanie Blondin et Valérie Maltais, ont toutes terminé non loin du podium au 3000 m, finissant quatrième (+6,32), cinquième (+6,57) et sixième (+7,98), respectivement. La Norvégienne Ragne Wiklund a distancé le reste du peloton en inscrivant un record de piste de 4 : 02,79. Elle a été accompagnée sur le podium par la Tchèque Martina Sáblíková (+2,88) et la Néerlandaise Joy Beune (+5,56).

Wiklund a décroché le titre de la Coupe du monde dans les distances de fond avec 342 points. Weidemann et Beune se sont retrouvées à égalité en deuxième place avec 251 points, tout juste devant Blondin en quatrième place (241).

Après avoir fini quatrième du 1000 m disputé la fin de semaine dernière, Gélinas-Beaulieu a terminé à quatre dixièmes de seconde d’un podium au 1500 m, réussissant son meilleur résultat dans cette distance, en 1 : 46,68 pour obtenir la cinquième place.

Le patineur de Canmore Connor Howe a pris la deuxième place du classement général sur la distance avec 254 points, derrière Kjeld Nuis, le champion olympique en titre (276 points).

La compétition se poursuivra samedi avec le 500 m et le 5000 m chez les hommes, de même que le 1500 m et le sprint par équipes chez les femmes.