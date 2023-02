(Tomaszów Mazowiecki) Les patineuses de vitesse longue piste canadiennes Ivanie Blondin, Brooklyn McDougall et Carolina Hiller ont filé vers leur troisième médaille d’argent de la saison de la Coupe du monde au sprint par équipes, samedi, en Pologne.

La Presse Canadienne

Le trio a affiché un temps de 1 min 28,73 s pour terminer en deuxième place, ce qu’elles avaient également réalisé plus tôt cette saison à Heerenveen et Calgary.

Les Américaines ont remporté l’or en 1 min 27,92 s, leur deuxième de suite, tandis que la Chine a mis la main sur le bronze (1 min 29,51 s).

« Je suis tellement reconnaissante de m’être retrouvée à nouveau sur le podium avec Ivanie et Carolina », a déclaré McDougall.

« À chaque course, nous apprenons de mieux en mieux comment patiner ensemble, ce qui nous a aidées à gagner en confiance. Nous avons hâte de voir ce que nous serons en mesure de faire aux Championnats du monde », a ajouté l’Albertaine de 24 ans.

Les résultats de samedi ont permis aux États-Unis (168) de devancer de justesse le Canada (162) au classement général de la Coupe du monde dans cette discipline, avec seulement six points d’avance sur leurs rivales nord-américaines.

Blondin et Laurent Dubreuil ont par ailleurs trouvé place dans le top 10 de leurs distances individuelles respectives, samedi. Blondin a fini septième du 1500 mètres, tandis que Dubreuil a pris la sixième place au 500 mètres.

Même s’il n’a pas accédé au podium, l’athlète de Lévis a fini en tête du classement général de la Coupe du monde dans cette distance par un écart de 20 points sur son ami et rival, le Japonais Yuma Murakami.

La dernière étape de la saison de la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste se terminera dimanche, alors que des médailles et des titres du classement général seront attribués au 1000 mètres et au départ groupé chez les hommes et les femmes.