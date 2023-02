Abonnée à la première marche du podium à la poursuite par équipe, la patineuse de vitesse longue piste Valérie Maltais a remporté la première médaille individuelle de Coupe du monde de sa carrière sur un anneau de 400 mètres, alors qu’elle s’est classée deuxième du départ groupé de la Coupe du monde de Tomaszow Mazowiecki, dimanche, en Pologne.

mathieu.laberge@sportcom.qc.ca Sportcom

Pendant que les favorites ne cessaient de s’observer dans le peloton, Maltais leur a faussé compagnie en deuxième moitié de course. Une fois seule en tête, la patineuse originaire de La Baie a été rejointe par la Japonaise Momoka Horikawa.

Les deux meneuses se sont échangé les relais pendant que derrière, la chasse tardait à s’organiser. L’écart de 30 mètres s’est rapidement creusé à près de 70 mètres avec quatre tours à faire sur un total de 16 et les deux fugitives ont pu tenir le coup jusqu’au bout.

« Je savais que si je partais en échappée, il fallait que ça se fasse avec un bon timing. Je suis vraiment contente que ça ait fonctionné ! En toute honnêteté, à cette sixième Coupe du monde, je commençais à me dire que j’étais toujours proche, mais ça n’arrivait pas. J’avais raison de ne pas lâcher, de toujours croire en moi et de développer des stratégies », a soutenu Maltais en visioconférence, ajoutant que les conditions lentes de la glace polonaise étaient propices pour que la durée de vie des échappées soit plus longue.

PHOTO PIOTR HAWAŁEJ, ASSOCIATED PRESS Valérie Maltais, Momoka Horikawa et Ivanie Blondin

Jonglant avec différentes stratégies de course à cette épreuve depuis le début de la saison, l’athlète de 32 ans était ravie de voir son travail enfin récompensé. « Il fallait être patiente et trouver le bon moment. »

À deux tours de la fin, le duo de tête a vu que la victoire était à portée de main et les deux patineuses ont accéléré le rythme. La Québécoise s’est calée derrière la Japonaise pour ensuite essayer de la dépasser dans le dernier droit, sauf que Horikawa a tenu le coup. Derrière, l’Ontarienne Ivanie Blondin a remporté le sprint du peloton pour rejoindre Maltais sur le podium.

« J’ai vu la médaille d’or de très près aujourd’hui [dimanche], mais quand j’ai donné mon punch, j’ai laissé beaucoup d’énergie. Il y a des choses qui ont bien fonctionné, mais clairement, je peux faire mieux. Je vais la prendre cette médaille d’argent là et elle fait du bien ! »

Un élan pour le 3000 mètres

Cette première récompense individuelle pourrait se transformer en tremplin à l’épreuve de 3000 mètres, où la Québécoise se rapproche du top 5. Pas plus tard que vendredi dernier, elle se classait sixième à cette distance.

« Honnêtement, quand j’ai croisé la ligne, il me restait encore de l’énergie », a précisé Maltais à propos de l’épreuve de vendredi où elle a fini à deux secondes d’une médaille. « Cette année, je suis beaucoup plus proche du podium en temps que dans les dernières années. Je le sens que c’est possible que j’atteigne le podium dans deux semaines aux Championnats du monde. Je me sens en forme et les éléments sont là. »

Un difficile dernier tour

Au 1000 mètres masculin, Laurent Dubreuil a connu un départ canon, mais il a manqué de rythme avec environ 300 mètres à parcourir. Le vice-champion olympique de la spécialité a conclu au dixième rang, accusant un retard de 1,24 seconde sur le gagnant, le Néerlandais Wesly Djis, auteur d’un record de piste en 1 min 8,52 s. Antoine Gélinas-Beaulieu a quant à lui pris le 14e rang (+1,37 seconde).

Avec un tour à faire, Dubreuil savait qu’il n’était pas dans un grand jour.

« Au son de la cloche, je me sentais déjà en difficulté », a reconnu celui qui s’est fait rattraper par son rival à la sortie du dernier virage.

« J’ai beaucoup souffert dans le dernier tour cette semaine et la semaine passée et j’ai perdu plus de temps que d’habitude. Être premier après 600 mètres, j’en ai l’habitude et c’est normal pour moi, mais j’ai cassé plus que j’aurais dû pour avoir une chance de rivaliser avec les meilleurs. Là, j’ai deux semaines pour corriger ça », a soutenu le patineur, heureux de quitter la glace lente de Tomaszow Mazowiecki pour celle plus rapide d’Heerenveen, qui accueillera les mondiaux.

Le Québécois ne repart tout de même pas de la Pologne les mains vides, car il finit deuxième du classement final du circuit au 1000 mètres avec 231 points derrière le Néerlandais Hein Otterspeer (283). Samedi, Dubreuil avait remporté le titre cumulatif au 500 mètres pour une deuxième année de suite.

PHOTO PIOTR HAWAŁEJ, ASSOCIATED PRESS Laurent Dubreuil a remporté le titre cumulatif au 500 mètres pour une deuxième année de suite.

« C’est quelque chose dont je suis très fier et ça prouve à quel point c’est difficile d’être le premier au monde dans le classement d’une année et extrêmement difficile de le faire deux années en ligne. Et ça me donne envie de le refaire une troisième fois », a conclu Dubreuil à propos du cumulatif du 500 mètres.

Le rideau est maintenant tombé sur la saison 2022-23 de Coupe du monde et les Championnats du monde seront présentés du 2 au 5 mars.