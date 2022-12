Malgré une migraine et des douleurs au dos et aux côtes qu’il avait dû combattre au snowboard cross de vendredi pour finir 13e, Eliot Grondin avait confiance qu’il serait en forme pour s’attaquer à la deuxième course de l’étape de Breuil.

Sportcom

Samedi, en Italie, le Québécois a été confronté à d’autres difficultés à cette troisième Coupe du monde de la saison et il a été éliminé en huitièmes de finale, bon pour le 25e rang.

« C’était une journée assez spéciale, a reconnu Grondin. J’étais en premier de ma run jusqu’à l’avant-dernier virage. À une centaine de mètres de l’arrivée et avec l’aspiration ou peu importe, il y a trois gars qui sont revenus sur moi. Ils m’ont mis en sandwich au dernier saut du parcours. Ensuite, avant le dernier virage, je me suis fait rentrer dedans et j’ai chuté. Ce n’était donc pas super. Je suis quand même content de mon week-end, car j’ai fait du mieux que je le pouvais. »

Le planchiste de 21 ans surtout est heureux de revenir à la maison pour se reposer, lui qui a passé les six dernières semaines en Europe. Son séjour en compétition sur le Vieux Continent avait bien démarré alors qu’il avait obtenu le bronze à la première Coupe du monde de la saison, au début du mois.

« Je suis parti fort, mais c’est sûr qu’un week-end comme ça, ça fait quand même mal et je m’attendais à plus. C’était une drôle de course », a ajouté l’athlète de Sainte-Marie.

Le Français Loan Bozzolo a remporté la première Coupe du monde de sa carrière. Il a devancé l’Allemand Martin Noerl, vainqueur de la première Coupe du monde de la saison au début du mois. Noerl consolide du même coup sa première place au classement du circuit avec 240 points, soit 63 de plus que son plus proche poursuivant, Bozzolo. Le Suisse Kalle Koblet a complété le podium.

Evan Bichon (17e) a été le meilleur Canadien du jour. Les Québécois Tristan Bell, James Savard-Ferguson ont fini 33e, tandis que William Scott a conclu au 49e rang.