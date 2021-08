La relève est bien là en patinage de vitesse sur courte piste. Tout au haut de la liste de noms à retenir, on retrouve celui de la jeune Trifluvienne de 17 ans Florence Brunelle.

Elle vient à peine de commencer à compétitionner chez les seniors qu’elle fait déjà partie des meilleures patineuses aux Championnats canadiens, qui se déroulent à Montréal cette semaine. Elle a d’ailleurs livré d’impressionnantes performances, dimanche, en remportant les deux distances de la journée, soit le 1000 m et le 1500 m, devant des patineuses comme Kim Boutin et Courtney Sarault.

Même si elle est la deuxième plus jeune athlète présente à la compétition, hommes et femmes confondus, Brunelle est probablement celle qui connaît l’ascension la plus fulgurante. Sortie de sa coquille à l’hiver 2020, elle a été double médaillée d’argent aux Championnats du monde juniors et double médaillée de bronze aux Jeux olympiques de la jeunesse.

Membre de l’équipe nationale senior depuis presque un an maintenant, Brunelle caresse de grands objectifs cette saison.

« Mon objectif, c’est d’aller aux Jeux avec l’équipe », a-t-elle lancé on ne peut plus clairement en entrevue avec La Presse dans les gradins de l’aréna Maurice-Richard, après la première journée de courses, samedi.

Être un bon athlète, ça englobe plusieurs choses. Physiquement et mentalement, je pense que je suis là, je suis dans la game. Tactiquement, j’ai encore beaucoup à aller chercher pour m’améliorer. Mais ça fait partie du processus et ce n’est pas parce qu’un de ces aspects est plus en développement que je n’aurais pas ma place sur l’équipe. Florence Brunelle

Une conversation avec Brunelle suffit pour comprendre qu’elle est très mature pour son âge. Même si elle connaît très bien ses objectifs, l’adolescente évite de regarder trop loin devant. Pour l’instant, elle souhaite devenir une « meilleure athlète » en concentrant son énergie sur le côté tactique du sport. Pour ce faire, elle veut entre autres s’assurer de respecter les stratégies qu’elle établit avant chaque course.

« Étant donné que j’envisage de faire les Coupes du monde, c’est ça que je veux pratiquer. J’ai plein de courses devant moi pour ça. Oui, les sélections olympiques, ce sont juste des distances individuelles, mais on n’oublie pas qu’il y a un relais durant les Coupes du monde et aux Jeux olympiques. C’est un autre aspect dans lequel je fais partie de la game. »

Même si elle s’est jointe à l’équipe senior en octobre 2020, la patineuse n’a vécu son baptême de la compétition que plusieurs mois après sa sélection, soit en mars dernier, alors qu’elle a été choisie pour représenter le pays aux Championnats mondiaux. Pour la première fois, elle a patiné avec des patineuses seniors.

« J’ai un manque d’expérience, mais je suis quand même capable, avec le peu d’expérience que j’ai, de me créer des bases et d’avoir confiance en moi quand même, a-t-elle expliqué. Quand je suis allée là-bas, j’ai encore une fois fait face à ça. J’ai du potentiel physiquement, mais notre sport, ce n’est pas juste ça. C’est vraiment ce que je suis en train d’apprendre et c’est ce que j’en ai retiré. »

Sans pression

Même si elle est considérée comme une des prochaines vedettes canadiennes du sport et qu’elle côtoie les Kim Boutin, Charles Hamelin et Pascal Dion depuis un an, Florence Brunelle doit souvent se rappeler à elle-même qu’elle n’a que 17 ans.

« C’était le running gag aux Championnats du monde : j’ai 17 ans et ce sont les 17es championnats du monde de Charles [Hamelin] », a-t-elle lancé en souriant.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Chez les femmes, Florence Brunelle a terminé en première place devant Courtney Sarault et Kim Boutin.

« Je pense que j’ai évolué vite et, parfois, il faut que je m’assoie et que je me dise : “Regarde, Florence, t’es pas encore à ce niveau-là, mais c’est correct, chaque chose en son temps.” On dirait que parfois, je me dis que je veux ça, ça et ça. Mais il faut que je m’assoie et que j’apprenne à être fière de ce que j’ai fait pareil. C’est une des choses que j’ai aussi beaucoup travaillées. »

On le disait plus tôt : Brunelle fait preuve d’une grande maturité. C’est le cas non seulement dans sa façon de s’exprimer, mais aussi dans sa manière d’aborder la suite de son parcours.

« Il ne faut juste pas que je me mette à voir trop loin et que je voie vraiment une étape à la fois. En disant que je suis une étoile montante, on peut penser : “Florence, elle va faire ça plus tard et elle va sûrement réussir à gagner ça.” Oui, j’y pense, mais il y a du chemin à faire.

« J’ai un truc avec mon préparateur mental. Quand j’ai un objectif, j’ai la montagne devant moi et ça me fait quasiment peur. Mais il y a aussi la façon dont tu vas monter la montagne. Il y a un chemin à prendre. C’est ce que je suis en train de faire. Je prends le chemin qu’il faut pour un jour aspirer à être en haut de la montagne, mais une étape à la fois. »