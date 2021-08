Le patineur sur courte piste Charles Hamelin s’est retiré des Championnats canadiens pour des « raisons médicales », dimanche.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Patinage de vitesse Canada en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux, dimanche après-midi. L’athlète de 37 ans sera absent pour une période indéterminée, indique-t-on. C’est le cas aussi de la patineuse de Châteauguay Danaé Blais.

« Ils seront réévalués dans les prochains jours afin de déterminer s’ils seront autorisés à participer aux futures courses de cette compétition », a indiqué la fédération nationale.

Hamelin a chuté à deux reprises lors de la première journée de compétition, samedi. Une première fois lors de la finale A du 1500 m et une deuxième fois lors des qualifications du 500 m, ce qui explique probablement sa décision.

Il reste encore quatre jours et sept épreuves à l’évènement, qui se termine 29 août.

Rappelons que les Championnats canadiens serviront à déterminer les 12 patineurs – six hommes et six femmes – qui feront partie de l’équipe canadienne pour les quatre étapes d’automne de la Coupe du monde. Ce seront également eux qui auront ensuite une chance de se qualifier pour les Jeux olympiques de Pékin.

Dans le cas où il est absent pour la totalité de la compétition, Hamelin aurait toujours l’option de déposer une demande d’exemption pour faire partie de l’équipe. Celle-ci sera analysée par le comité de sélection olympique.