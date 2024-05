Mika Zibanejad, des Rangers de New York, et Sam Reinhart, des Panthers de la Floride

Les Panthers de la Floride tentent d’atteindre la finale de la Coupe Stanley pour la deuxième année consécutive. Les Rangers de New York, eux, ont le privilège de se retrouver dans le carré d’as pour la deuxième fois en trois ans, mais ils n’ont pas participé à la finale depuis 2014, l’année où Chris Kreider a bousillé le genou de Carey Price.

Ces deux équipes pratiquent un style de jeu différent, mais semblent de forces égales au premier regard. Elles ont de la profondeur à toutes les positions. D’abord devant le filet, avec Sergei Bobrovsky devant celui des Panthers et son compatriote russe Igor Shesterkin devant celui des Rangers.

Puis en défense également. Après Gustav Forsling, Aaron Ekblad, Brandon Montour et Niko Mikkola, les Panthers peuvent compter sur une troisième paire constituée d’Oliver Ekman-Larsson et de Dmitry Kulikov. Leur temps d’utilisation est d’ailleurs bien réparti, aucun défenseur n’a joué plus de 23 minutes par match depuis le début des séries.

C’est un peu la même chose chez les Rangers avec Adam Fox, K’Andre Miller, Jacob Trouba, Braden Schneider, Erik Gustavsson et Ryan Lindgren. Le temps d’utilisation de Fox demeure sous les 24 minutes par rencontre.

Les deux clubs présentent aussi des trios équilibrés, avec Aleksander Barkov, Anton Lundell et Sam Bennett au centre pour la Floride et Mika Zibanejad, Vincent Trocheck et Alexander Wennberg du côté new-yorkais, et du punch offensif aux ailes avec Sam Reinhart, Matthew Tkachuk et Carter Verhaeghe dans un camp, et Artemi Panarin, Chris Kreider et Alexis Lafrenière dans l’autre.

Ces deux clubs ne se retrouvent pas en finale d’association par hasard.