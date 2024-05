Les Stars de Dallas ont eu un parcours plus exigeant en séries. Ils ont éliminé les deux plus récents gagnants de la Coupe Stanley, les Golden Knights de Vegas et l’Avalanche du Colorado.

Les Oilers d’Edmonton ont, quant à eux, vaincu les Kings de Los Angeles, parmi les pires clubs qualifiés avec 99 points, puis les Canucks de Vancouver, étonnants en saison, mais qui participaient aux séries pour la première fois en quatre ans.

Les Oilers comptent évidemment sur deux des meilleurs attaquants au monde, Connor McDavid et Leon Draisaitl. Mais leurs gardiens sont, au mieux, ordinaires. Stuart Skinner a même été laissé sur le banc au profit de Calvin Pickard pendant deux matchs au deuxième tour.

Les Stars n’ont pas ce problème avec Jake Oettinger. Il est fumant en séries, après une saison plus compliquée qu’à l’habitude. Il affiche une moyenne de buts accordés de 2,09 et un taux d’arrêts de ,918. Le contraste est frappant avec Skinner et sa moyenne de 2,87 et son taux d’arrêts de ,887.

Le meilleur défenseur des deux clubs se trouve à Dallas. Miro Heiskanen ne produit pas au rythme hallucinant d’Evan Bouchard, mais il est nettement plus complet. Heiskanen est bien appuyé par Thomas Harley, Esa Lindell et Chris Tanev, une acquisition très payante à la date limite des échanges. Chez les Oilers, après Bouchard et Mattias Ekholm, on se demande qui constitue la deuxième paire entre celle de Brett Kulak et Cody Ceci et le duo de Vincent Desharnais et Darnell Nurse.

Les quatre premiers compteurs de la LNH en séries appartiennent aux Oilers. Draisaitl, McDavid et même Bouchard ont 20 points ou plus en seulement 12 matchs. Ryan Nugent-Hopkins suit au palmarès avec 16 points. Le premier compteur des Stars, Heiskanen, pointe au 12e rang avec 13 points. Le deuxième, le jeune Wyatt Johnston, a 11 points en 13 rencontres. Les Oilers ont marqué en moyenne presque un but de plus par rencontre que les Stars depuis le début des séries. Mais ils affrontaient des adversaires bien différents, rappelons-le…