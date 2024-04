Justin Barron

La bonne nouvelle pour Justin Barron, c’est qu’il a laissé une bonne impression en fin de parcours, ce qui pourrait alimenter un biais positif à son endroit. Autrement, son dossier est complexe. À 22 ans, il cherche encore à exploiter son plein potentiel, mais il serait temps qu’il pèse sur l’accélérateur. Le Néo-Écossais est dans une position inconfortable : ses lacunes défensives lui ont valu de retourner dans la Ligue américaine, et même si ses qualités offensives sont évidentes, elles ne sont pas aussi développées que celles de compétiteurs directs dans l’organisation : Logan Mailloux, Lane Hutson, peut-être même Arber Xhekaj. Il ne sera plus exempté du ballottage l’automne prochain.

Brendan Gallagher

PHOTO RICK OSENTOSKI, USA TODAY SPORTS Brendan Gallagher

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Brendan Gallagher

On peut réalistement avancer que Brendan Gallagher ne sera plus jamais un attaquant offensif prolifique dans la LNH. Pour la première fois depuis 2018-2019, il est resté en santé toute la saison ; une bonne nouvelle pour lui, assurément, mais qui nous a aussi confirmé qu’il n’est plus qu’un joueur de 15 buts et 30 points, voire moins. Il demeure néanmoins, à l’échelle de son équipe, l’un des producteurs les plus assidus de chances de marquer. Dans une récente entrevue à The Athletic, le vétéran de 31 ans s’est montré ouvert à jouer en infériorité numérique, ce qu’il n’a jamais fait à ce jour. Intrigant.

Michael Pezzetta

On ne se contera pas de mensonges : s’il évoluait au sein d’une organisation compétitive, Pezzetta ne jouerait probablement pas dans la LNH. Ce travailleur infatigable et coéquipier fidèle abat toutefois du travail très honnête dans le rôle qui lui est confié, celui du bon soldat qui se donne corps et âme même s’il ne joue que trois matchs sur quatre, parfois moins lorsque la formation est en santé. Il a amassé seulement huit points de moins que Josh Anderson, et quatre de plus que Jesse Ylönen, qui ont pourtant joué en avantage numérique.

David Savard

Vétéran apprécié et respecté, David Savard joue un rôle essentiel dans l’équipe, à plus forte raison au sein d’une escouade défensive jeune et inexpérimentée. C’est ce qui explique probablement que la direction ait renoncé à l’échanger à la date limite des transactions. Ses performances, toutefois, ne vont pas en s’améliorant. Lorsque le Québécois est sur la glace, le Tricolore accorde des buts et des chances de marquer à un rythme effarant. Ses responsabilités ont d’ailleurs été allégées en cours de saison, et cette tendance devra se poursuivre la saison prochaine si le CH aspire à resserrer son jeu défensif. Le hic, c’est que les options fiables sur le flanc droit ne sont pas nombreuses…

Jayden Struble

PHOTO MARC DESROSIERS, USA TODAY SPORTS Jayden Struble

Sa fiabilité à ses débuts dans la Ligue américaine lui a valu un rappel du grand club dès la fin du mois de novembre, et il n’est plus reparti depuis. Son arrivée a complètement secoué l’organigramme du CH en défense, au point où Arber Xhekaj s’est retrouvé à Laval. Or, au fil des semaines, la frénésie des débuts s’est érodée. Struble a commencé à sauter son tour, et on a circonscrit son utilisation à un troisième duo, principalement contre les employés de soutien adverses. L’organisation semble toutefois le tenir en haute estime, et il peut espérer amorcer la prochaine saison à Montréal.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Arber Xhekaj

Arber Xhekaj

Parmi les nombreux jeunes arrières du Canadien, si quelqu’un a souffert de la guigne de la deuxième saison, c’est bien lui. Son jeu défensif était si bancal en première moitié de saison qu’il s’est retrouvé, à sa grande surprise, chez le Rocket de Laval, le temps de corriger ses principales lacunes. Il a accepté le défi avec humilité et, à son retour quelques semaines plus tard, il semblait gorgé d’une nouvelle dose de sagesse. Il a formé, avec David Savard, l’un des bons duos de défenseurs de l’équipe. Cela étant, il n’est toujours pas un artiste du positionnement. Sa capacité à rebondir cette saison est néanmoins de bon augure pour la suite de sa carrière.