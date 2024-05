(New York) Mika Zibanejad a amassé deux buts et une aide, menant les Rangers de New York vers une victoire de 4-3 aux dépens des Hurricanes de la Caroline, dimanche soir.

La Presse Canadienne

Zibanejad a récolté tous ses points en première période, alors que les « Blue Shirts » ont rapidement donné le ton à cette série de deuxième tour entre les deux meilleures équipes de la section Métropolitaine.

Les Rangers, qui ont gagné le trophée des Présidents cette saison, ont pris les devants 1-0. Le deuxième duel aura lieu mardi soir, au Madison Square Garden.

Vincent Trocheck, qui a aussi obtenu une aide, et Artemi Panarin ont également fait mouche pour les vainqueurs. Chris Kreider a participé à deux buts de sa troupe.

Igor Shesterkin n’a pas nécessairement connu son meilleur match, mais il est resté invaincu en cinq départs depuis le début des séries. Il a conclu la partie avec 22 arrêts.

PHOTO WENDELL CRUZ, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Mika Zibanejad (93) a amassé deux buts et une aide

Jaccob Slavin, Martin Necas et Seth Jarvis ont répliqué pour les Hurricanes. Frederik Andersen a cédé quatre fois en 23 lancers.

Les Hurricanes ont été blanchis en cinq avantages numériques et ils ont accordé deux buts en autant d’occasions avec un joueur en moins.

Les deux formations ont offert une première période excitante aux partisans, mais qui a sans doute donné quelques cheveux gris aux entraîneurs.

Zibanejad a ouvert le pointage après moins de trois minutes de jeu. Il s’est blotti dans l’enclave et il n’a eu qu’à compléter la mise en scène de Jack Roslovic, qui a fait preuve d’une belle patience en contournant le filet.

Les réjouissances n’ont duré que 62 secondes. Installé à la pointe, Slavin a décoché un tir sur réception et la rondelle a touché la lame du bâton d’Alexis Lafrenière avant de surprendre Shesterkin.

Tony DeAngelo a cassé le rythme des siens et il a ouvert la porte aux Rangers lorsqu’il a asséné une violente mise en échec à l’endroit de Will Cuylle. Les arbitres lui ont décerné une pénalité pour rudesse et Zibanejad a doublé l’avance des New-Yorkais à la suite d’un bel échange avec Trocheck et Kreider.

Trocheck s’est lui-même occupé de faire payer l’indiscipline des Hurricanes avant la fin de l’engagement. Alors qu’Evgeny Kuznetsov était assis au banc, il a sauté sur une rondelle libre devant Andersen pour porter la marque à 3-1.

Les visiteurs ont obtenu deux avantages numériques au second tiers, mais les Rangers ont fait preuve d’une belle cohésion défensive pour limiter les dégâts. Ils ont aussi donné très peu d’occasions à forces égales.

Les Hurricanes ont toutefois réduit l’écart en troisième période, rendant les choses excitantes. Une superbe entrée de zone a permis à Necas de se présenter seul devant Shesterkin et il a déjoué le Russe d’un tir rapide.

Les Rangers se sont redonné une avance de deux buts à 8 : 21, par l’entremise de Panarin. Andersen aimerait cependant revoir son tir, alors que la rondelle s’est faufilée entre son bras droit et son corps.

En fin de match, le gardien danois était au banc lorsque ses coéquipiers ont réduit l’écart à nouveau, grâce à Jarvis, mais les Rangers ont tenu le coup.