(Dallas) Zach Hyman s’est joint aux Oilers d’Edmonton en sachant qu’il allait avoir l’occasion de remplir le filet adverse. La chance de jouer avec Connor McDavid et Leon Draisaitl était tout simplement trop belle pour la laisser passer lorsqu’il s’est retrouvé sur le marché des joueurs autonomes, en juillet 2021.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

Ce que l’ailier n’avait peut-être pas imaginé à l’époque, c’était que les vedettes de cette machine offensive allaient se replier en zone défensive et bloquer des tirs comme s’il n’y avait pas de lendemain.

Après deux parcours décents en séries éliminatoires lors des deux dernières années, cette réalité fait maintenant partie de l’équation qui a permis aux Oilers de se retrouver à trois victoires de la grande finale et à sept de la coupe Stanley.

La formation de l’Alberta mène en effet 1-0 dans la finale de l’Ouest contre les Stars après un gain de 3-2 en deuxième prolongation, jeudi soir à Dallas. Connor McDavid a tranché lors de la première minute de la deuxième période supplémentaire.

« Un désir de gagner et des leçons apprises à propos de ce qu’il faut pour gagner », a lancé Hyman à propos des changements qu’il a vus s’opérer au sein du noyau de l’équipe. Chaque année, vous apprenez ce qu’il faut [faire pour gagner] et ce que vous faites de moins bien.

PHOTO TONY GUTIERREZ, LA PRESSE CANADIENNE Zach Hyman

« Offensivement, on a toujours été assez bons. Mais je pense que défensivement, comme groupe, tout le monde a fait un pas dans la bonne direction, avec cette mentalité “il faut ce qu’il faut”. »

Les Oilers ont marqué 49 buts depuis le début des séries, un sommet jusqu’ici. Leurs unités d’infériorité numérique ont écoulé 19 pénalités de suite – dont une double mineure pour un bâton élevé décernée à McDavid en prolongation jeudi – pour montrer un pourcentage de 92,5 %.

L’entraîneur-chef des Oilers, Kris Knoblauch, embauché en novembre alors que l’équipe était au bas du classement, a vu les joueurs adhérer à la cause.

« Les distinctions personnelles sont formidables, a déclaré Knoblauch, dont l’équipe a remporté six victoires par un but lors de ces séries éliminatoires. Mais avec ce groupe, il s’agit de [quelque chose] de bien plus grand qu’un simple individu qui marque un but. Il s’agit de réussir en séries éliminatoires et d’être capable de jouer le plus longtemps possible.

Aucune équipe n’a connu du succès en séries sans avoir joué du bon hockey défensif. Kris Knoblauch, entraîneur-chef des Oilers

Ça ne signifie pas, toutefois, que les Oilers ont mis un terme à leurs poussées offensives à l’autre bout de la patinoire. Et même si McDavid et Leon Draisaitl font la une des journaux, Hyman a inscrit 66 buts – 54 en saison et 12 en séries – en complément cette année.

Hyman a inscrit autant de buts que son ancienne équipe au complet lorsque les Maple Leafs se sont inclinés en sept parties contre les Bruins de Boston au premier tour. Il a notamment dominé physiquement deux défenseurs dans l’enclave pour marquer le deuxième but des Oilers, jeudi.

PHOTO TONY GUTIERREZ, ASSOCIATED PRESS Jamie Benn (14) et Zach Hyman (18) entrent en collision

« Force et volonté, a déclaré le défenseur des Oilers Brett Kulak à propos de Hyman. Il donne parfois l’impression que les choses sont faciles, mais ce n’est pas facile d’amener la rondelle dans l’enclave et de la mettre dans le filet.

« C’est justement cette mentalité qui a fait son succès. »

Avant de diriger les Oilers, Knoblauch connaissait Hyman, qui joue sur le même trio que McDavid et évolue devant les gardiens adverses au sein de la première unité d’avantage numérique. Il savait que c’était un bon joueur. Mais pas à ce point.

« S’il y a une bataille pour la rondelle, il la gagne généralement, a dit l’entraîneur. On parle des avantages de jouer avec une vedette. Mais l’avantage de jouer avec Hyman est que vous avez la rondelle beaucoup plus souvent. »

Hyman croyait qu’il pouvait être un bon ajout au noyau des Oilers après avoir patiné aux côtés d’Auston Matthews et de Mitch Marner avec les Maple Leafs.

« Je voulais jouer avec les meilleurs joueurs au monde, a-t-il dit. Je voulais aller là où j’allais avoir les meilleures chances de gagner, et je pensais que c’était à Edmonton.

« Je suis très heureux de ma décision. »