(Dallas) Pete DeBoer a rencontré son capitaine peu après son arrivée au Texas.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

Le message de l’entraîneur-chef des Stars de Dallas à Jamie Benn en juin 2022 était clair.

Et l’attaquant vétéran était pleinement d’accord.

« Il n’y avait pas d’autre objectif que de vouloir gagner », a rappelé DeBoer, mercredi.

Ancien vainqueur du trophée Art Ross et médaillé d’or olympique, Benn était encore une pièce importante, mais il allait jouer avec un centre recrue et voir son temps de glace réduit.

« Sa mentalité était : “si ça nous aide à gagner, comptez sur moi”, a dit DeBoer, au sujet de leur première discussion. Vous adoreriez avoir 20 de ces gars-là. »

Dallas mise sur une attaque équilibrée à l’approche de la finale de l’Ouest débutant jeudi face à Connor McDavid, Leon Draisaitl et les Oilers d’Edmonton.

« Nous avons de la confiance et de la profondeur, a déclaré Benn. Maintenant, c’est à nous de faire quelque chose avec ça. »

Cela serait gagner la coupe Stanley – ce dont il rêve désespérément, comme trois vétérans coéquipiers.

L’ailier de 34 ans a disputé plus de 1100 matchs de saison régulière dans la LNH. Joe Pavelski a pris part à plus de 1300 matchs et le défenseur Ryan Suter est à un peu moins de 1450.

Matt Duchene est quatrième avec plus de 1050 rencontres.

« C’est la seule raison pour laquelle je joue », a dit Suter, 39 ans, à propos de l’opportunité de soulever le Saint Graal du hockey.

Les Stars ont remporté le titre en 1999 et atteint la finale en 2020.

Ils ont accédé au troisième tour l’an dernier avant de s’incliner face aux Golden Knights de Vegas, qui ont tout remporté.

Les Oilers ont battu les Kings de Los Angeles et les Canucks de Vancouver pour avancer au tableau. Le club a atteint la finale de l’Ouest en 2022, pour ensuite être balayé par le Colorado.

« Chaque parcours est un peu différent, a dit le défenseur Darnell Nurse. Il y a de l’excitation, mais le groupe est probablement plus calme cette fois-ci. »

Edmonton est au sommet des séries pour les filets marqués et le pourcentage d’efficacité en avantage numérique.

« Ils ont beaucoup de talent de haut niveau, a mentionné le défenseur des Stars Chris Tanev, acquis des Flames de Calgary à la date limite des échanges.

« Il faut toute une équipe pour les battre. Il faut que les cinq gars sur la glace soient connectés et communiquent. »

C’est le message de DeBoer dès le premier jour.

« Nous allons travailler en groupe, a confié Benn, à propos du credo de son entraîneur. Il n’est pas nécessaire que ce soient les mêmes gars tous les soirs. C’est ce qui est le plus plaisant avec cette équipe. »

Wyatt Johnston vit avec Pavelski et sa famille. Pavelski n’a pas encoure savouré une coupe Stanley, à 39 ans.

« Ça montre à quel point il est difficile de la gagner, a déclaré le centre de 21 ans. Il a fait partie d’équipes incroyables. C’est juste qu’il n’a pas encore réussi à tout gagner. »