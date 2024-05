(Saint Paul) Michela Cava et Taylor Heise ont chacune récolté un but et une aide pour mener le Minnesota à une victoire de 4-1 contre Boston, vendredi, et donner à leur équipe une avance de 2-1 en finale de la Ligue professionnelle de hockey féminin.

Associated Press

Le quatrième match de cette série au meilleur de cinq parties aura lieu dimanche à Saint Paul. Si nécessaire, le cinquième duel suivra mercredi, à Boston.

Heise n’a eu besoin que de 59 secondes pour déjouer Aerin Frankel et ouvrir la marque. Les favorites locales n’ont plus perdu l’avance par la suite.

Cava a obtenu une mention d’aide sur le cinquième but des séries de Heise en huit matchs. Heise a totalisé quatre filets et 13 points en saison régulière.

Le Minnesota a porté le score à 2-0 avec 2 : 22 à jouer en première période quand Sydney Brodt a touché la cible pour une première fois au sein du circuit.

Alina Muller a réduit l’écart à deux secondes du sifflet final au deuxième engagement avec son premier des éliminatoires.

Cava a redonné deux buts d’avance au Minnesota à 3 : 29 de la troisième, puis Grace Zumwinkle a marqué dans une cage déserte.

Nicole Hensley a repoussé 18 rondelles dans la victoire. Frankel a effectué 21 arrêts.