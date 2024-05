Lexie Adzija (8) et Lee Stecklein (2) devant la gardienne Nicole Hensley (29)

PHOTO MARK STOCKWELL, ASSOCIATED PRESS

(Lowell) Michela Cava et Sophie Jaques ont marqué à moins de deux minutes d’intervalle en fin de première période pour aider l’équipe du Minnesota à vaincre celle de Boston 3-0, mardi, en finale des séries éliminatoires de la Ligue professionnelle de hockey féminin.

Associated Press

La série est maintenant égale 1-1.

Nicole Hensley a réalisé 20 arrêts, elle qui prenait la place de Maddie Rooney devant le filet. Rooney avait disputé les cinq derniers matchs de son équipe et avait signé deux jeux blancs.

« C’est un sentiment incroyable [de réaliser le blanchissage], a dit Hensley. Bien sûr, Maddie a porté notre équipe sur ses épaules, donc c’est agréable d’être capable d’aider et de lui donner un peu de répit. C’est immense d’obtenir une victoire sur les deux matchs à l’étranger, car c’est ce que vous visez en séries. J’ai hâte de retourner au Minnesota pour nos partisans. »

La série finale de la Coupe Walter se transporte du côté du Minnesota pour les deux prochaines rencontres. Le prochain duel sera joué vendredi soir.

Cava a ouvert la marque à 14 : 25 de jeu, marquant son deuxième filet des séries. Jaques a ensuite déjoué Aerin Frankel à 16 : 21.

Frankel a repoussé 20 rondelles.

Jaques a complété le score dans un filet désert avec moins de trois minutes à disputer en temps réglementaire.

Avant le duel de mardi soir, Boston avait remporté six matchs de suite, et ses 12 derniers matchs, dont quatre en séries, s’étaient décidés par un but.