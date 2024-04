(Belleville) L’attaquant Joshua Roy ainsi que les défenseurs Jayden Struble et Justin Barron seront de la formation du Rocket de Laval en vue de son important match contre les Senators de Belleville, vendredi soir au CAA Arena.

La Presse Canadienne

L’entraîneur-chef Jean-François Houle a confirmé ces décisions après la séance d’entraînement de ses joueurs, en matinée.

Rappelé par le Canadien de Montréal le temps de jouer un premier match dans la LNH, mardi dernier, le défenseur Logan Mailloux est de retour dans le giron du Rocket et affrontera aussi les Senators.

Au passage, Houle a fait savoir que les défenseurs Olivier Galipeau et Mattias Norlinder seront inactifs, tout comme l’attaquant Arnaud Durandeau.

Jakub Dobes sera le gardien du Rocket.

Roy disputera un premier match depuis le 19 mars. Ce soir-là, l’attaquant de 20 ans portait l’uniforme du Canadien de Montréal face aux Oilers d’Edmonton lorsqu’il a été blessé au haut du corps. Dès lors, il n’a pas rejoué avec le Canadien cette saison, mais a obtenu le feu vert des médecins, en début de semaine, en vue des deux dernières parties du calendrier régulier du Rocket.

Avec la formation lavalloise, Roy en sera à une première sortie depuis le 9 février à Toronto, match après lequel le Canadien l’avait rappelé pour la deuxième fois de la saison. En 40 parties avec le Rocket, Roy a amassé 32 points, dont 13 buts. Dans l’uniforme du Canadien, Roy a obtenu quatre buts et neuf points en 23 rencontres.

PHOTO MARC DESROSIERS, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Jayden Struble

Le dernier match de Struble avec le Rocket remonte à plus loin encore, soit au 18 novembre. Il avait alors obtenu deux mentions d’aide et affiché un ratio défensif de plus-2 dans une défaite de 6-3 du Rocket à Utica. Struble a pris part à 12 rencontres avec le Rocket et récolté un but et cinq mentions d’aide, avec un ratio défensif de plus-4.

Quant à Barron (2-9-11), il a participé à 30 matchs avec le Rocket avant d’être rappelé d’urgence par le Canadien le 6 avril, en raison de blessures à Kaiden Guhle et à Arber Xhekaj. Il a pris part aux sept derniers matchs du Tricolore en saison régulière.

PHOTO RICK OSENTOSKI, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Justin Barron

Houle pourra aussi compter sur le retour du joueur de centre Mitchell Stephens, qui a raté la rencontre du 13 avril à Cleveland en raison d’une blessure au haut du corps survenue deux jours plus tôt, également à Cleveland. Toutefois, Brandon Gignac, blessé au bas du corps, manquera une quatrième partie consécutive.

Par ailleurs, la rencontre de vendredi marquera l’entrée en scène de l’attaquant Luke Tuch chez les professionnels. Florian Xhekaj participera aussi au match.

Avec deux parties à sa saison, le Rocket (33-29-8 – 74 points) occupe le sixième rang, à quatre points des Senators (36-28-6) qui détiennent la cinquième place, la dernière donnant accès aux séries éliminatoires dans la section Nord de la Ligue américaine.

Les deux équipes s’affronteront de nouveau samedi soir, cette fois à la Place Bell, et le Rocket doit gagner les deux matchs en temps réglementaire pour espérer participer à la première ronde éliminatoire.

Avec deux gains en temps réglementaire, le Rocket terminera devant les Senators au classement final en vertu d’un plus grand nombre de victoires en temps réglementaire, qui sert de premier bris d’égalité.

Le sort du Rocket dépendrait alors d’Utica (31-27-11 – 73 points) à qui il reste trois matchs à jouer, vendredi et samedi contre Syracuse et dimanche contre Rochester.