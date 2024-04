(Brossard) Josh Anderson admet avoir connu une campagne extrêmement difficile et il affirme qu’il doit rebondir la saison prochaine, pour ses coéquipiers et son entraîneur-chef Martin St-Louis.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Après des récoltes de 17, 19 et 21 buts à ses trois premières campagnes avec le Canadien de Montréal, l’ailier de puissance a été limité à neuf buts cet hiver, même s’il a égalé un sommet personnel en disputant 78 rencontres.

Certains soirs, Anderson a semblé être affligé par la même guigne que des joueurs comme Artturi Lehkonen ou Jan Bulis avant lui, alors qu’il n’aurait même pas réussi à profiter de ses occasions de marquer en tirant dans un filet de soccer.

Il a marqué son premier but de la saison à son 25e match. Après avoir inscrit six buts en 10 parties, il a finalement touché la cible seulement trois autres fois à ses 44 derniers matchs de la campagne.

« Il y a eu beaucoup de frustration, a reconnu Anderson mercredi, lors du bilan de fin de saison du Canadien. Je n’ai jamais vécu ça auparavant durant ma carrière, faire face à une telle disette. »

St-Louis a continué à faire preuve d’une loyauté et d’une confiance inébranlable envers Anderson, malgré ses ennuis sur la patinoire.

« J’ai maintenant beaucoup de temps pour réfléchir à tout ça, a dit Anderson, dont le contrat est encore valide pour les trois prochaines saisons. Je vais prendre quelques semaines pour me changer les idées, passer du temps en famille et avec mes amis. Ensuite, je me remettrai au travail afin de redevenir le joueur que je sais que je peux être. »

Plusieurs autres joueurs ont pris la parole lors de cette journée de bilan au Complexe sportif CN. Voici d’autres échos de vestiaire.

Bien que le directeur général Kent Hughes ait affirmé que Samuel Montembeault avait démontré des qualités dignes d’un gardien numéro, le Québécois âgé de 27 ans ne tient rien pour acquis.

« Ce sera un été important pour moi, côté physique, a dit Montembeault. Il n’y a jamais rien de certain et ce sera à moi de bien jouer au camp l’an prochain. […] Nous sommes deux bons gardiens (Cayden Primeau et lui) et nous avons une bonne relation. Nous voulons nous entraider et nous pousser pour aider l’équipe à gagner. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Samuel Montembeault

Jake Evans a souligné que les joueurs avaient de bonnes raisons d’être optimistes pour la saison prochaine.

« C’est décevant de ne pas avoir joué des matchs significatifs en fin de saison, mais on peut voir la progression de l’équipe, la confiance grandissante du groupe, a dit l’attaquant ontarien âgé de 27 ans. La façon dont nous avons terminé la saison devrait servir de référence pour le début de la prochaine campagne. »

Le défenseur Mike Matheson a souligné la ténacité de l’équipe lorsque questionné à savoir ce qui lui donnait confiance de voir le groupe atteindre un autre niveau la saison prochaine.

« Nous n’arrêtons pas de travailler. Nous travaillons, que ce soit le premier match de la saison ou que nous affrontions une équipe contre qui nous ne sommes pas censés avoir de chance. Il y a eu tous ces matchs en fin de saison, quand nous étions déjà exclus des séries, ou même quand nous perdions 6-2, nous n’arrêtions pas de travailler. C’est une très bonne qualité pour une équipe. »

Le défenseur Chris Wideman a raté l’ensemble de la saison en raison d’une blessure au dos, mais n’a pas voulu officiellement confirmer que sa carrière de hockeyeur était terminée. Il est toutefois peu probable qu’il chausse de nouveau ses patins.

« Ç’a été difficile de ne pas être avec le groupe chaque jour, a dit le vétéran âgé de 34 ans. C’est spécial pour moi de faire partie d’une équipe et ç’a été difficile. Mais j’ai pu passer plus de temps avec ma famille, ce qui est aussi important pour moi. »