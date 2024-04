(Boston) Auston Matthews a brièvement participé à la séance d’échauffement optionnelle des Maple Leafs, mardi matin, alors que le club de Toronto doit absolument gagner le match no 5 de sa série de premier tour contre les Bruins de Boston en soirée afin de demeurer en vie.

La Presse Canadienne

L’Américain qui a inscrit 69 buts en saison régulière, qui doit composer avec un mystérieux malaise depuis quelques jours déjà, a patiné pendant quelques minutes avant de retraiter vers le vestiaire du TD Garden.

L’entraîneur-chef Sheldon Keefe a mentionné que la présence de Matthews pour le match no 5 est toujours incertaine, mais il a ajouté que le joueur de centre étoile « essaie différentes choses afin d’être disponible pour le match ».

Le hockeyeur âgé de 26 ans a inscrit un but et amassé deux mentions d’aide dans le match no 2 afin de permettre aux Leafs de créer l’égalité 1-1 dans la série, mais il était méconnaissable deux soirs plus tard. Matthews a ensuite raté la séance d’entraînement vendredi, afin de subir des « traitements ».

Il a de nouveau patiné samedi matin, avant le match no 4, et il a effectué quelques présences avant d’être retiré du match par les médecins de l’équipe au cours du deuxième entracte. Les Maple Leafs ont ensuite encaissé une défaite de 3-1, et se sont retrouvés au bord du précipice dans la série face aux Bruins.

Les Leafs ont une fiche de 1-16 lorsqu’ils tirent de l’arrière 1-3 dans une série, mais les Bruins ont laissé filer la même avance au premier tour l’an dernier contre les Panthers de la Floride.