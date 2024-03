L’ancien joueur des Penguins de Pittsburgh Konstantin Koltsov, qui était également le conjoint de la joueuse de tennis Aryna Sabalenka, est décédé en Floride à l’âge de 42 ans, a confirmé par voie de communiqué le Salavat Ioulaïev d’Oufa, un club russe de la KHL.

La Presse Canadienne

Le détective du service de police du comté de Miami-Dade Argemis Colome a confirmé le décès de Koltsov par voie de communiqué transmis à l’Associated Press. Les policiers ont indiqué que son décès serait vraisemblablement attribuable à un suicide. Rien ne laisse croire à un acte criminel.

Koltsov, qui était réputé pour sa vitesse, a remporté le titre de la Première ligue russe avec le Salavat Ioulaïev en 2008, et il avait récemment effectué un retour avec l’équipe d’Oufa en tant qu’entraîneur adjoint. On ignore pour l’instant les circonstances entourant son décès.

« C’est avec grande tristesse que nous vous informons du décès de l’entraîneur du Salavat Ioulaïev, Konstantin Koltsov », pouvait-on lire dans le communiqué publié par l’équipe russe. C’était un individu coriace, mais jovial, qui était aimé et respecté par ses joueurs, ses collègues et les partisans. Le nom de Konstantin Evgenievich sera inscrit dans l’histoire de notre club.

« Repose en paix », a-t-on ajouté.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM D’ARYNA SABALENKA Aryna Sabalenka et Konstantin Koltsov

Koltsov, qui a représenté la Biélorussie aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002 et de Vancouver en 2010, a effectué un séjour de trois saisons avec les Penguins, entre 2002 et 2006. Koltsov fut un choix de première ronde, 18e au total, des Penguins au repêchage de la LNH en 1999, et il a marqué 12 buts et amassé 26 mentions d’aide en 144 rencontres avec l’équipe.

« Les Penguins souhaitent exprimer leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches de l’ancien attaquant des Penguins, Konstantin Koltsov, pouvait-on lire dans une déclaration publiée sur le compte X de l’équipe de la Pennsylvanie. Il a notamment été le coéquipier de Mario Lemieux et Sidney Crosby pendant la saison 2005-06. »

Sabalenka, qui est âgée de 25 ans, et Koltsov auraient développé une relation en juin 2021, et la no 2 mondiale a régulièrement publié des photos du couple sur les réseaux sociaux.

Koltsov a notamment assisté à la conquête du deuxième titre des Internationaux d’Australie de la joueuse de la Biélorussie en janvier dernier.

Sabalenka s’était inclinée en huitièmes de finale du tournoi d’Indian Wells la semaine dernière, et elle doit disputer son match de premier tour à l’Omnium de Miami ce vendredi. Pour l’instant, la joueuse de la Biélorussie n’a pas réagi publiquement à l’annonce de la mort de Koltsov.