Coup de théâtre : la course pour une place en séries éliminatoires s’annonce passionnante dans l’Association de l’Est de la LNH !

Les jeux semblaient faits début février. Les Red Wings de Detroit, dernier club qualifié, détenaient une avance plutôt confortable de six points sur les Islanders, avec un match de moins à disputer. Les Devils se retrouvaient sept points derrière, mais avec trois matchs en main, et à Buffalo, à la traîne par dix points, on se demandait si l’entraîneur Don Granato allait survivre.

Classement au 1er février 2024

Section Atlantique

Boston 49 matchs/71 points

Floride 49 matchs/66 points

Tampa 50 matchs/59 points

Section Métropolitaine

NY Rangers 49 matchs/63 points

Caroline 48 matchs/61 points

Philadelphie 50 matchs/56 points

Quatrième as

Toronto 47 matchs/58points

Detroit 50 matchs/58 points

NY Islanders 49 matchs/52 points

Washington 47 matchs/51 points

New Jersey 47 matchs/51 points

Pittsburgh 46 matchs/51 points

Buffalo 49 matchs/48 points

Mais la déconfiture des Red Wings de Detroit, et la récente série de succès des Capitals de Washington, mais surtout des Sabres de Buffalo, bousculent l’ordre établi.

Fiche depuis le 1er février

Toronto 13-5

NY Islanders 9-5-2

Buffalo 10-7-1

Washington 9-7-2

Tampa Bay 8-7-1

New Jersey 8-10-1

Detroit 7-9

Pittsburgh 7-10-2

Classement au 15 mars 2024

Section Atlantique

Floride 67 matchs/94 points

Boston 68 matchs/93 points

Toronto 65 matchs/84 points

Section Métropolitaine

NY Rangers 66 matchs/90 points

Caroline 66 matchs/86 points

Philadelphie 67 matchs/76 points

Quatrième as

Tampa 66 matchs/76 points

NY Islanders 65 matchs/72 points

Detroit 66 matchs/72 points

Washington 65 matchs/71 points

Buffalo 67 matchs/69 points

New Jersey 66 matchs/68 points

Pittsburgh 65 matchs/67 points

À la date limite des transactions

Lightning de Tampa Bay

PHOTO KIM KLEMENT NEITZEL, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Déjà coincé par le plafond salarial, dépourvu de hauts choix au repêchage et d’espoirs, Tampa s’est contenté d’Anthony Duclair et du défenseur Matt Dumba. Le premier a coûté un choix de troisième tour et un espoir de troisième ordre, mais on a aussi reçu un choix de septième tour. Duclair a marqué deux buts et amassé trois points à ses deux premiers matchs à Tampa, au sein d’un deuxième trio avec Anthony Cirelli et Steven Stamkos. Dumba a joué 21 : 56 et 20 : 04 à ses deux premières rencontres avec le Lightning, des victoires de 6-3 contre les Rangers et de 7-0 contre les Flyers. Des acquisitions peu coûteuses, mais payantes pour l’instant.

Islanders de New York

PHOTO ALEX GALLARDO, ASSOCIATED PRESS

Lou Lamoriello a l’habitude de coups d’éclat à la date limite des transactions et on pouvait s’attendre à un échange pour donner davantage de munitions à son nouvel entraîneur Patrick Roy. Mais il ne s’est rien passé. Roy a eu la main heureuse récemment en constituant un super trio composé de ses trois meilleurs attaquants, Bo Horvat, Mathew Barzal et Brock Nelson. Il a dit s’inspirer de l’époque où Bob Hartley jumelait Joe Sakic et Peter Forsberg au sein d’un même trio au Colorado. Les Islanders ont connu une séquence heureuse de six victoires consécutives récemment, au cours de laquelle ils ont marqué des buts à profusion, mais ils ont été blanchis à leurs deux plus récentes rencontres face à Los Angeles et Buffalo. Ils devancent désormais les Red Wings au dernier rang des clubs qualifiés, mais rien n’est acquis.

Red Wings de Detroit

PHOTO CARLOS OSORIO, ASSOCIATED PRESS

Même si son club est dans la lutte pour une place en séries, Steve Yzerman n’a pas voulu hypothéquer l’avenir de sa formation en se positionnant en acheteur. Il s’est contenté de larguer aux Sharks de San Jose Klim Kostin et son salaire de 2 millions l’an prochain. Detroit est en chute libre avec sept défaites consécutives. L’équipe a marqué seulement douze buts au cours de cette période léthargique. Alex DeBrincat a obtenu un seul point au cours des sept dernières rencontres et a été rétrogradé au troisième trio. Patrick Kane a deux passes en six matchs. Ce club de vétérans a peut-être la langue à terre. Au moins, Detroit ne manque pas d’espoirs au sein de son organisation. Séries ou pas, Yzerman devra peut-être faire une plus grande place aux jeunes l’an prochain.

Capitals de Washington

PHOTO JASON REDMOND, ASSOCIATED PRESS

Le DG des Capitals, Brian MacLellan, a été un vendeur actif à la date limite des transactions. Il a obtenu des choix de deuxième et quatrième tour pour son deuxième buteur, Anthony Mantha, des choix de troisième et cinquième tour pour le défenseur Joel Edmundson et il a réussi à échanger sa vedette de la dernière décennie, Evgeni Kuznetsov, pour un choix de troisième tour des Hurricanes de la Caroline. Kuznetsov avait été renvoyé dans la Ligue américaine après avoir souscrit au programme d’aide aux joueurs de la LNH. Ça n’empêche pas Washington de gagner autant qu’il ne perd et se maintenir dans la lutte. Les jeunes Connor McMichael, Aliaksei Protas, Ivan Miroschnichenko et Hendrix Lapierre, de façon à énergiser un club jadis trop vieux.

Sabres de Buffalo

PHOTO TIMOTHY T. LUDWIG, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Le directeur général Kevyn Adams a obtenu de modestes choix au repêchage pour ses vétérans Kyle Okposo et Erik Johnson, mais il a effectué l’un des échanges les plus spectaculaires de la période des transactions en acquérant le jeune surdoué en défense Bowen Byram, 22 ans, pour son meilleur pointeur, le centre Casey Mittelstadt, 25 ans, et ainsi permettre à l’Avalanche de solidifier son deuxième trio. Les Sabres pouvaient se permettre de se passer de Mittelstadt avec la présence de Tage Thompson, Dylan Cozens, Peyton Krebs et des espoirs Noah Östlund et Matthew Savoie, entre autres. Byram a amassé cinq points en quatre matchs depuis son arrivée et joue en moyenne 24 : 21 au sein de la première paire avec Rasmus Dahlin. À la surprise générale, les Sabres sont de retour dans la course. Ils ont remporté leurs trois derniers matchs, dont deux contre des rivaux directs, Detroit et les Islanders, qu’ils ont nettement dominés 7-3 et 4-0.

Devils du New Jersey

PHOTO JEROME MIRON, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Tom Fitzgerald a été à la fois vendeur et acheteur. Il a échangé son meilleur buteur, Tyler Toffoli, admissible à l’autonomie complète dans quelques mois, pour des choix de deuxième et troisième tours, et obtenu du Canadien Jake Allen pour un choix de troisième tour. C’est un peu la situation des Devils à l’heure actuelle : entre deux eaux. Ils n’ont pas abandonné la lutte puisqu’ils se trouvent à quatre points des Islanders, avec un match de moins à disputer, mais le défi reste de taille. Les Devils demeurent une jeune formation, avec Jack Hughes, Nico Hischier, Jesper Bratt et Dawson Mercer à l’attaque, Luke Hughes et Simon Nemec en défense. À son premier match au New Jersey, jeudi, Allen a accordé deux buts sur les trois premiers tirs reçu, mais gagné 6-2 en stoppant les 32 rondelles par la suite.

Penguins de Pittsburgh

PHOTO CHARLES LECLAIRE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Kyle Dubas s’est finalement résolu à échanger son éventuel joueur autonome sans compensation Jake Guentzel pour un choix de premier tour, Michael Bunting, et trois espoirs de deuxième catégorie. Pittsburgh vient de battre San Jose 6-3 et a obtenu un point contre les Sénateurs, et se retrouve ainsi à cinq points de la dernière place donnant accès aux séries, mais il a cinq clubs à devancer. Le choix offert aux Sharks pour Erik Karlsson se situe toujours au dixième rang, donc les Penguins ont le loisir de le conserver, mais quelques victoires supplémentaires et San Jose pourrait hériter d’un choix entre le 11e et le 14e rang.

Reinbacher : réponse sous peu

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE David Reinbacher

Olten dispute le septième match de demi-finale en seconde division suisse à Zurich à 14 h 45 vendredi. Si Olten perd, le club de David Reinbacher, Kloten, n’aura pas à disputer de matchs de relégation et le jeune homme pourra rejoindre le Rocket de Laval ce week-end. Si Olten l’emporte, le premier choix du Canadien en 2023, cinquième au total, devra attendre la conclusion de la finale pour savoir si Olten méritera le droit de disputer une série de matchs de promotion à Kloten. Katherine Harvey-Pinard suivra ce septième match pour nous et nous fera part de la conclusion sur lapresse.ca.