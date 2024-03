Les Sabres ont gagné huit fois en 12 matchs, dont des victoires à leurs trois derniers matchs. Ils se sont approchés à trois points des Islanders, qui ont la deuxième et dernière place additionnelle accordée, dans l’Est.

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS

Les Sabres de retour dans la course aux séries

(Buffalo) De toute évidence, quelqu’un a oublié d’informer Dylan Cozens et les Sabres qu’ils n’étaient plus vraiment dans le coup pour les séries il y a un mois, quand Buffalo se trouvait à 12 points de la dernière place y donnant accès.

John Wawrow Associated Press

Et même là, Cozens n’aurait pas accepté cette idée, même si quelqu’un l’avait formulée.

« Nous sommes plus confiants que jamais, a déclaré Cozens après une victoire de 4-0 contre les Islanders de New York, jeudi. Nous y croyons encore et nous agissons en conséquence. »

Eux qui étaient au 13e rang dans l’Est le 19 février, les Sabres connaissent depuis une résurgence remarquable.

Ils ont gagné huit fois en 12 matchs, dont des victoires à leurs trois derniers matchs.

Ils se sont approchés à trois points des Islanders, qui ont la deuxième et dernière place additionnelle accordée, dans l’Est.

Cozens a dit que les joueurs sont plus détendus. Ils composent mieux avec le fait que Buffalo est absent des séries depuis 13 saisons, un record de la LNH.

« Si nous devons échouer, nous allons le faire en luttant. Nous allons jouer comme si nous n’avions rien à perdre », a-t-il confié.

Les trois dernières victoires ont été acquises dans la foulée de deux transactions. Le capitaine Kyle Okposo a été envoyé aux Panthers tandis que Casey Mittelstadt, auteur de 47 points, est passé au Colorado.

Les Sabres connaissent leur deuxième séquence de trois gains de suite en trois semaines.

Ukko-Pekka Luukkonen a une fiche de 16-8-1 et quatre jeux blancs à ses 25 dernières sorties, n’ayant alloué que 45 buts. Il est devenu le gardien numéro 1 des Sabres à la fin décembre.

« C’est plaisait parce qu’il y a une progression », a dit l’entraîneur Don Granato, faisant référence à Luukkonen et à Devon Levi, qui se développe dans la Ligue américaine.

La clé est de rester concentré.

« Si vous perdez de vue le prochain match et que vous pensez à trop loin, vous ne vous rendez pas service, a dit Luukkonen. Il faut juste savoir ce que nous faisons bien et avoir confiance dans le processus. »

Buffalo débutera un voyage de cinq matchs samedi après-midi, à Detroit.

Les Red Wings ont autant de points que les Islanders, mais ils ont disputé un match de plus.