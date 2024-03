(Laval) L’arrivée prochaine de David Reinbacher avec le Rocket de Laval n’a pas encore été confirmée, mais elle fait déjà des heureux…

La saison suisse de David Reinbacher s’est terminée vendredi après-midi ; le prometteur défenseur peut donc désormais rejoindre l’organisation du Canadien pour terminer la saison.

Selon toute vraisemblance, la 5e sélection du repêchage de 2023 devrait rejoindre le Rocket au cours des prochains jours. Le club a d’ailleurs immédiatement publié un message mystérieux sur ses réseaux sociaux, vendredi, quand le sort du EHC Kloten venait d’être scellé. « On sait pas quand, mais dès qu’on le sait vous allez le savoir », a écrit l’équipe avec un clin d’œil et un drapeau de l’Autriche, pays d’où est originaire Reinbacher.

Après la victoire de son équipe au compte de 3-1 face aux Islanders de Bridgeport, vendredi soir, l’entraîneur-chef Jean-François Houle a dit « espérer » que le défenseur vienne à Laval.

« On ne sait pas encore, mais s’il vient à nous, c’est sûr qu’on va l’utiliser, a-t-il continué. Il a bien fait au camp des recrues. C’est un grand défenseur droitier qui est capable de patiner, de faire de bonnes sorties de zone. On va prendre notre temps avec lui. »

Qui dit entrée d’un joueur dans l’alignement dit aussi sortie d’un autre joueur. Interrogé sur la façon dont il compte gérer l’arrivée du jeune espoir, alors que son équipe gagne et que ses défenseurs font bien, le pilote a préféré contourner la question.

« On va gérer ça quand on va croiser ce chemin-là ! a-t-il lancé en riant. Dans la Ligue américaine, tout arrive à la dernière minute. »

« On a deux jours pour penser à ce qu’on peut faire, alors on va attendre à la dernière minute », a-t-il ajouté, laissant ainsi sous-entendre que Reinbacher arrivera lundi.

De façon plus générale, Houle a dit des joueurs qui arriveront en provenance de la NCAA ou de l’Europe au cours des prochaines semaines qu’ils doivent surtout « se mettre confortables » avec l’équipe.

« Je pense qu’on a de bons leaders dans la chambre qui vont les accueillir à bras ouverts. Ils sont ici pour apprendre. […] On a plusieurs instructeurs de développement qui vont être autour de l’équipe pendant un bon bout de temps, surtout si on a plusieurs joueurs. Je pense que c’est bon pour eux de juste se tremper les pieds dans le hockey professionnel. »

Lors d’une visite du collègue Guillaume Lefrançois en Suisse, en octobre, Reinbacher avait affirmé avoir gardé contact avec trois joueurs de l’organisation du Canadien depuis le dernier camp : « Sean Farrell, Logan Mailloux et Filip Mesar ».

On a donc interrogé un d’entre eux, soit Mailloux. Si le défenseur le plus productif du Rocket cette saison a mentionné avoir « juste un peu, mais pas vraiment » gardé contact avec Reinbacher, il a affirmé que l’arrivée de ce dernier ne pouvait qu’être positive.

« C’est un 5e choix au total. C’est un gros défenseur, il patine bien, bouge bien et défend bien. Alors s’il peut nous aider dans les séries, ce serait un beau cadeau pour nous. »

Vendredi était soir de première pour Arnaud Durandeau dans l’uniforme lavallois. Le natif de Beaconsfield, acquis lundi dans un échange mineur avec les Devils du New Jersey, a été jumelé à Philippe Maillet et Lias Andersson sur le deuxième trio.

En plus d’obtenir de bonnes occasions de marquer, Durandeau a créé des jeux pour ses coéquipiers. En milieu de deuxième période, après avoir récupéré la rondelle derrière le but adverse, il a servi une passe parfaite qui a permis à Philippe Maillet d’inscrire son 17e de la saison.

« J’étais juste excité, a mentionné le principal intéressé. C’était devant ma famille, une nouvelle équipe, à Montréal. J’avais envie d’avoir une bonne première impression. On a eu la victoire, je suis content. »

Si le Québécois n’est pas le plus expressif, il semblait somme toute satisfait de cette première impression. « Je pense que j’ai bien joué », a-t-il résumé. Et son entraîneur était d’accord : « Il a très bien joué ce soir, j’ai aimé ce trio-là », a lâché Houle.

Durandeau connaît une saison haute en rebondissements, lui qui a été échangé à deux reprises au cours des derniers mois. Après quatre ans au sein de l’organisation qui l’a repêché, les Islanders de New York, il a été échangé aux Devils du New Jersey en novembre. Il a joué 26 matchs avec leur club-école, les Comets d’Utica, avant d’être transigé au Rocket, qui lutte pour une place en séries.

« C’est juste un nouveau départ [refresh]. Je me sens bien mentalement, j’ai eu quelques bonnes pratiques, une bonne game. Je prends ça au jour le jour et je vais essayer de jouer le mieux que je peux pour aider l’équipe. »

« Je sais jouer au hockey, j’ai eu de bonnes saisons dans cette ligue-là. C’est juste de retrouver ma game et de bien jouer. »

Une lourde perte

En cette fin de saison qui s’annonce mouvementée avec la lutte aux séries particulièrement serrée, le Rocket devra jouer sans Xavier Simoneau et Jared Davidson. Le premier doit subir une opération à l’épaule gauche, ce qui met un terme à sa saison, tandis que le deuxième, blessé au « haut du corps », sera absent pour une période pouvant aller jusqu’à six semaines. Au sujet de Simoneau, quatrième meilleur pointeur de l’équipe, Houle a admis que « ça, ça fait mal ». « Ce n’est pas un joueur qui est facile à remplacer parce qu’il en fait beaucoup pour notre équipe. […] On espère que les autres prennent du galon. Un gars comme [Jacob] Perreault, [Riley] McKay, même Durandeau… Par comité, on va essayer de le remplacer. »

Avec sa victoire de vendredi, une quatrième consécutive, le Rocket se retrouve au 5e rang de la division Nord, un point derrière les Sénateurs de Belleville et un point devant les Marlies de Toronto… Ça chauffe !