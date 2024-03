(Toronto) Joseph Blandisi a inscrit deux buts et les Marlies de Toronto ont servi une correction de 7-1 au Rocket de Laval, dimanche, au Coca-Cola Coliseum.

La Presse Canadienne

La domination de Blandisi contre son ancienne équipe s’est poursuivie, alors qu’il totalise maintenant sept buts et neuf points à ses cinq dernières parties contre les Lavallois.

Après avoir signé quatre victoires de suite, tout est à recommencer pour le Rocket (27-25-8), qui a une fois de plus vu les Marlies (27-20-11) se distancer au classement, comme ils l’avaient fait il y a un peu plus de trois semaines.

Les Torontois étaient venus à la Place Bell et ils avaient dominé le club-école du Canadien de Montréal lors de deux duels très importants.

Kieffer Bellows et Dylan Gambrell ont tous les deux récolté un but et une assistance pour les Marlies, qui ont enregistré une deuxième victoire d’affilée. Roni Hirvonen, Nick Abruzzese et Matteo Pietroniro ont aussi fait mouche.

Profitant d’une belle avance de quatre buts après 20 minutes, Dennis Hildeby a travaillé à son aise et il a conclu la rencontre avec 30 arrêts.

Emil Heineman a marqué le seul but du Rocket, qui accuse maintenant trois points de retard derrière la troupe torontoise. Cette dernière détient d’ailleurs deux matchs en main.

Jakub Dobes a obtenu le départ, mais il a été remplacé à la sortie du premier entracte après avoir permis quatre buts en 12 tirs. En relève, Kasimir Kaskisuo a repoussé 10 des 13 rondelles dirigées vers lui.

Le Rocket reviendra à Laval pour quelques jours avant de prendre la direction de Belleville et de Toronto, le week-end prochain.

Une leçon de hockey

Une seule équipe avait le couteau entre les dents pour commencer l’affrontement, et il s’agissait des Marlies.

Lors d’un avantage numérique, Gambrell a effectué une belle passe transversale à Bellows, qui a placé la rondelle dans la lucarne pour son 26e but de la campagne.

Les visiteurs n’ont pas pu se ressaisir à temps et ils ont alloué un deuxième but, seulement 75 secondes plus tard. Les Marlies ont bien travaillé dans le territoire ennemi et Blandisi a glissé la rondelle entre les jambières de Dobes, qui n’a pas aidé sa cause en voulant dégager son demi-cercle.

Les Torontois ont encore frappé rapidement, dans un intervalle de 96 secondes, avant de rentrer au vestiaire. Un jeu risqué de William Trudeau au centre a permis à Hirvonen de compléter la manœuvre de Josiah Slavin lors d’un surnombre. En supériorité numérique, Abruzzese a ensuite poussé le disque dans un espace libre à la suite du travail de Bellows et de Logan Shaw.

Le Rocket a connu un meilleur début de deuxième période et il a repris espoir lors d’un avantage numérique. Justin Barron a glissé la rondelle vers Heineman, qui a décoché un boulet de canon dans la lucarne.

Les Marlies ont freiné l’élan un peu plus de deux minutes plus tard. Une mauvaise couverture de Logan Mailloux a permis à Steeves d’effectuer une passe transversale à Gambrell, qui s’y est pris par deux fois pour enfiler l’aiguille.

La troisième période a été un peu moins excitante, alors que le résultat final était pratiquement confirmé, mais les favoris locaux ont ajouté deux buts pour tourner le fer dans la plaie.