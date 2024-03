« C’est bon pour la confiance de coller les victoires comme ça. Il y a un peu moins de nervosité qui arrive quand nous détenons une avance d’un ou deux buts. Nous l’avons vu plus tôt dans la saison. Parfois, nous commencions à trop en faire. Maintenant, nous voyons que nous maîtrisons mieux nos émotions et le plan de match. Nous pouvons fermer les livres dans les parties », a affirmé le défenseur Olivier Galipeau (44).

Marquer le premier but, un aspect clé de la séquence de victoires à domicile

(Laval) Les entraîneurs n’insisteront jamais assez sur l’importance de marquer le premier but, surtout à domicile, et le Rocket de Laval en comprend la raison depuis quelques semaines.

Simon Servant La Presse Canadienne

En pleine course aux séries dans la section Nord, le club-école du Canadien de Montréal n’a pas toujours connu les débuts de match espérés, mais le rythme a souvent été dicté par l’équipe qui a fait scintiller la lumière rouge en premier.

Pendant sa séquence actuelle de trois victoires, le Rocket a inscrit le premier but à chacune des occasions et il a rapidement réveillé les partisans présents à la Place Bell. En retour, ceux-ci ont donné de l’énergie aux joueurs pour hausser le niveau d’intensité.

La formation lavalloise montre une fiche de 18-7-3 cette saison lorsqu’elle marque le premier but, mais elle présente un dossier 8-17-5 lorsqu’elle le concède. Il est donc inutile de dire qu’il s’agit là d’une des clés du succès pour l’emporter, et les joueurs le savent.

« Nous avons eu une discussion dans le vestiaire, parce que nous devions connaître de meilleurs débuts de match. C’est le cas depuis, a soutenu l’attaquant Lias Andersson. De connaître un bon départ et d’avoir un bon sentiment dès les premières minutes, c’est la clé. C’est une chose très importante dans le hockey. Nous le faisons depuis quelques parties et je crois que nous serons encore meilleurs. »

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Lias Andersson (28)

Et en ayant ce bon sentiment, les joueurs du Rocket peuvent être moins crispés sur la patinoire. Surtout les nombreuses recrues de l’équipe, qui en apprennent toujours plus sur la Ligue américaine, de match en match.

Au-delà de ce premier but, les hommes de Jean-François Houle ont également fait preuve de maturité dans les derniers matchs. Plutôt que de laisser leurs adversaires rependre le rythme, ils ont continué à appuyer sur l’accélérateur et n’ont pas tourné les coins ronds.

« Quand tu prends les devants comme ça, c’est aussi important de jouer de la bonne manière. Tu dois exécuter les petites choses et les petits détails. Les bonnes équipes ne donnent pas beaucoup d’occasions de marquer aux autres pendant un match », a expliqué l’entraîneur-chef.

De plus, les Lavallois ont récemment montré qu’ils étaient capables d’accentuer leur avance au moment opportun. Ils ont fait mal à leurs adversaires en deuxième et en troisième période lors de leurs trois dernières victoires, contre les Monsters de Cleveland et les Islanders de Bridgeport.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Jean-François Houle derrière le banc des siens.

Cette série de victoires vient s’ajouter à quelques circonstances positives pour le Rocket, qui se trouve maintenant à un point des Marlies de Toronto et de la dernière place donnant accès aux séries dans la section Nord. Les Torontois détiennent toutefois trois matchs en main.

La confiance semble assurément plus haute qu’à certains points dans la campagne.

« C’est bon pour la confiance de coller les victoires comme ça. Il y a un peu moins de nervosité qui arrive quand nous détenons une avance d’un ou deux buts. Nous l’avons vu plus tôt dans la saison. Parfois, nous commencions à trop en faire. Maintenant, nous voyons que nous maîtrisons mieux nos émotions et le plan de match. Nous pouvons fermer les livres dans les parties », a affirmé le défenseur Olivier Galipeau.

Après avoir vu sa formation triompher 5-1 aux dépens des Islanders, mercredi soir, Houle espère revoir le même genre de début de match contre ce même adversaire, vendredi, à la Place Bell.

Pour y arriver, ses joueurs devront offrir le même niveau d’intensité et ils ne devront pas prendre leurs adversaires à la légère. Et ce, même s’il s’agit d’une des pires équipes de la Ligue américaine.

« Il ne faut pas être trop hauts dans nos émotions. Ça n’est jamais facile de disputer deux matchs de suite contre la même équipe. C’est sûr qu’ils vont vouloir se venger », a déclaré Houle.