Brandon Gignac amasse trois points et le Rocket s’impose 4-1 face aux Monsters

(Laval) Brandon Gignac a récolté un but et deux aides pour guider le Rocket de Laval vers une victoire de 4-1 aux dépens des Monsters de Cleveland, vendredi soir, à la Place Bell.

Simon Servant La Presse Canadienne

Gignac avait été un peu plus tranquille en attaque depuis son retour dans la Ligue américaine, n’amassant qu’un seul point à ses cinq dernières parties, mais il a été de tous les combats contre les Monsters (33-17-6) pour connaître un cinquième match de trois points cette saison.

Le Rocket (24-24-8) a également pu remercier le gardien Jakub Dobes, qui a joué un rôle important pour cette première victoire en quatre sorties. Il a réalisé 28 arrêts, dont plusieurs beaux, et il a été aidé de ses poteaux à quelques reprises.

William Trudeau, qui a ajouté une mention d’assistance, Jared Davidson et Logan Mailloux ont aussi fait mouche pour les Lavallois, qui ont maintenu le rythme dans la course aux séries de la section Nord. Les Marlies de Toronto et les Americans de Rochester, qui sont devant eux au classement, ont tous enregistré au moins un point, vendredi.

David Jiricek a été l’auteur de l’unique but des Monsters, qui trônent au sommet de la section Nord et qui avaient remporté leurs deux derniers matchs. Pavel Cajan a cédé quatre fois en 27 lancers.

Le club-école du Canadien de Montréal a salué le retour au jeu de son capitaine, Gabriel Bourque. Il n’avait pas joué depuis le 10 février, à Toronto.

Par ailleurs, la nouvelle acquisition du Rocket, Jacob Perreault, a atterri à l’aéroport Montréal-Trudeau pendant la rencontre et il pourrait être en uniforme lorsque l’équipe se mesurera à nouveau aux Monsters, samedi après-midi.

Plus d’opportunisme

Ne voulant pas connaître une aussi mauvaise première période que mercredi soir, la formation lavalloise a utilisé sa vitesse et elle a envoyé beaucoup de rondelles au filet.

Elle a obtenu une première occasion de marquer lors d’une montée à trois contre un, mais la passe de Justin Barron a tout juste raté la lame du bâton de Lias Andersson. Le Rocket s’est cependant repris en avantage numérique, alors que l’écran fourni par Xavier Simoneau a permis à Mailloux de faire bouger les cordages grâce à un bon tir des poignets.

Les Monsters ont tranquillement repris leurs esprits et ils ont été plus incisifs en territoire ennemi. Après que James Malatesta eut été stoppé par Dobes, à la suite d’un revirement de Gignac, les visiteurs ont créé l’égalité lors d’une supériorité numérique.

La rondelle a bien circulé dans la zone jusqu’à ce que Marcus Bjork a effectué une passe vers sa gauche, en direction de Jiricek. Le jeune défenseur de 20 ans a décoché un boulet de canon qui n’a donné aucune chance à Dobes.

Le choix de première ronde des Blue Jackets de Columbus en 2022 a toutefois été victime de son propre malheur, moins de deux minutes plus tard. Son revirement a mené à un surnombre et Davidson a mis la touche finale à une mise en scène orchestrée par Riley Kidney.

La troupe de Cleveland a bourdonné tôt au deuxième engagement, mais elle a ensuite offert du jeu échevelé. Le Rocket en a profité pour accentuer son avance à l’aide de deux buts.

Bjork a d’abord précipité une passe et il a commis un revirement devant son gardien, au profit de Gignac. Ce dernier a effectué une belle feinte du revers pour marquer. Le travail de Gignac et de ses compagnons de trio a également payé lorsque le lancer de la pointe de Trudeau s’est faufilé à travers la circulation devant Cajan et dans la lucarne.

Les Monsters ont eu deux occasions de réduire l’écart en avantage numérique, mais Dobes et ses coéquipiers ont résisté pour confirmer leur victoire.