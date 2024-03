(Laval) Gabriel Fortier a joué les héros en prolongation et le Crunch de Syracuse a vaincu le Rocket de Laval 3-2, mercredi soir, à la Place Bell.

Simon Servant La Presse Canadienne

À la suite d’une attaque du Rocket, Sean Day a orchestré une montée à deux contre un et il a remis le disque en direction de Fortier. Ce dernier l’a redirigé du revers dans le haut du filet et derrière Jakub Dobes.

Le Crunch (32-17-5) s’est approché à trois points du sommet du classement de la section Nord grâce à cette quatrième victoire de suite.

Mitchell Stephens et Philippe Maillet ont enfilé l’aiguille pour le Rocket (23-24-8), qui a encaissé une troisième défaite de suite. Dobes a conclu le match avec 31 arrêts.

Gage Goncalves a inscrit les deux autres buts des vainqueurs, qui ont vu Matt Tomkins repousser 21 rondelles.

Le Rocket reprendra l’action vendredi soir, lorsqu’il accueillera les Monsters de Cleveland pour une série de deux duels en moins de 24 heures.

Autre départ difficile

La formation lavalloise espérait connaître une aussi bonne première période qu’à Bridgeport, où elle avait décoché 26 tirs, mais le rythme a plutôt été dicté par le Crunch.

Les visiteurs n’ont pratiquement rien donné au Rocket et ils ont tournoyé dans le territoire ennemi lors de deux avantages numériques, sans toutefois en profiter. Ils ont cependant ouvert le pointage avant la fin de l’engagement.

Joe Carroll a bien bataillé derrière le filet et il a réussi à soutirer la rondelle à Justin Barron. Alex Barré-Boulet l’a récupérée et il a servi une belle passe à Goncalves, qui a touché la cible dans la lucarne.

L’équipe locale est restée un peu endormie dans les premières minutes du deuxième tiers et Tobie Bisson a tenté de la réveiller. Le défenseur a appliqué une violente mise en échec de dos à l’endroit de Declan Carlile et il a écopé une pénalité de cinq minutes.

Malgré un tir sur la barre horizontale de Fortier et une occasion ratée de Gabriel Dumont, au vol, c’est le Rocket qui a été plus insistant à court d’un homme. Brandon Gignac, Jan Mysak et Nathan Légaré ont notamment cogné à la porte de Tomkins.

L’unité de désavantage numérique des Lavallois a résisté au Crunch pendant cinq minutes et le momentum a semblé basculer.

Installé à côté de son gardien, Logan Mailloux a rejoint Stephens 120 pieds plus loin pour le lancer en échappée. Le vétéran a immédiatement décoché un tir qui a déjoué Tomkins par-dessus la mitaine. Un peu plus de cinq minutes plus tard, le travail de Jared Davidson a permis à Sean Farrell de récupérer le disque. Sa superbe passe du revers a trouvé la lame du bâton de Maillet, qui a fait bouger les cordages sur réception.

Le Crunch est rentré au vestiaire avec un retard d’un but, mais il n’a mis qu’une seule minute en troisième période pour niveler la marque. Goncalves a accepté une passe de Jack Finley et il a trompé la vigilance de Dobes avec un tir du revers que le gardien tchèque aurait sans doute aimé revoir.

En prolongation, Farrell a obtenu une belle occasion devant Tomkins, mais son tir du revers a raté la cible. Fortier a ensuite fermé les livres.