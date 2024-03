Zherenko bloque 53 tirs et les Thunderbirds défont le Rocket 7-3

Vadim Zherenko a réalisé 53 arrêts et les Thunderbirds de Springfield ont été plus opportunistes que le Rocket, l’emportant 7-3 contre Laval, samedi soir.

La Presse Canadienne

Le Rocket voulait se reprendre après avoir perdu 2-1 la veille, contre le Wolf Pack de Hartford.

Jakub Dobes, qui était devant le filet des siens pour un septième match de suite, effectuait un deuxième départ en autant de jours. Il a stoppé 20 lancers.

Ryan Suzuki, Dylan Coghlan, Adam Gaudette, William Bitten, Drew Callin, Mikhail Abramov et Keean Washkurak ont tous touché la cible dans la victoire. Suzuki, Gaudette et William Bitten ont également récolté deux aides chacun.

Lias Andersson, Philippe Maillet et Mattias Norlinder ont marqué les buts du Rocket.

Le Rocket s’est rapidement imposé en début de rencontre. La pression de la troupe lavalloise près du filet a provoqué une pénalité à Samuel Bitten et Andersson a fait payer ce dernier avec son 15e but de la saison, en avantage numérique à 4 : 37 de jeu.

Le Rocket comptait déjà 12 tirs au filet de Zherenko après neuf minutes d’action.

Les Thunderbirds ont toutefois été opportunistes. L’équipe a inscrit deux buts rapides pour prendre les devants 2-1.

Adam Gaudette a fait dévier la rondelle vers la bande et Suzuki a battu de vitesse les défenseurs du Rocket pour récupérer celle-ci, avant de décocher un superbe tir dans le coin supérieur gauche et égaler la marque à 10 : 50 de jeu.

Il s’agissait du septième filet de la saison du frère du capitaine du Canadien de Montréal, Nick Suzuki.

Les Thunderbirds ont pris les devants moins d’une minute plus tard lorsque Coghlan y est allé d’un puissant tir de la pointe, en avantage numérique.

Le Rocket a toutefois répliqué avec un autre but, 58 secondes après celui de Coghlan. Andersson est entré rapidement en zone offensive et a passé le disque à Maillet, qui a effectué une belle feinte pour enfiler l’aiguille du revers et créer l’égalité 2-2.

Deux combats ont ensuite éclaté avant la fin de la période. Une mêlée pour la rondelle a éclaté près de Zherenko, avec 5 : 43 à faire au premier engagement. Riley Kidney a jeté les gants contre Abramov, lors d’un furieux combat. Filip Cederqvist s’est ensuite rendu lui-même justice contre Leo Loof à la suite d’un coup porté haut.

Le Rocket a décoché 26 lancers en première période, malgré l’égalité de 2-2 après 20 minutes.

Gaudette, meilleur buteur de la Ligue américaine de hockey, a redonné une priorité d’un but aux Thunderbirds à la suite d’un dégagement raté de Logan Mailloux. Gaudette s’est emparé de la rondelle libre devant le filet et a marqué du revers pour faire 3-2.

William Bitten a doublé l’avance des siens 43 secondes plus tard. Bitten a profité d’une rondelle envoyée vers l’enclave et de Dobes, allongé au sol, pour marquer son 12e but de la saison.

Brandon Gignac a filé seul à mi-chemin au deuxième vingt, mais Zherenko a réalisé un superbe arrêt en tombant dans son déplacement.

La formation lavalloise a dominé les 10 dernières minutes de la période, obtenant de bonnes chances de marquer lors de deux avantages numériques, mais n’a pas réussi à déjouer le gardien adverse et les Thunderbirds menaient 4-2 après 40 minutes.

Callin est venu porter un dur coup au Rocket en marquant à 2 : 27 de jeu en troisième période. Comme pour les autres filets des Thunderbirds, les défenseurs du Rocket n’ont pas bien surveillé le devant de la cage de Dobes et l’adversaire en a profité pour marquer.

Norlinder a marqué d’un tir de la pointe pour réduire l’écart à 5-3, à 6 : 31 de jeu.

William Bitten s’est amené en zone du Rocket et a laissé la rondelle derrière lui pour Abramov, qui a battu Dobes pour le sixième filet des Thundebirds.

À 13 : 44 de jeu, Andersson a été expulsé de la rencontre pour un coup illégal. Les Thunderbirds ont ensuite obtenu un avantage numérique de cinq minutes.

Washkurak a ajouté un septième but pour son équipe durant l’avantage numérique, portant le score à 7-3.