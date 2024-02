Jakub Dobes a réalisé 35 arrêts, dont 14 en deuxième période, pour signer son premier jeu blanc dans la Ligue américaine de hockey et le Rocket de Laval a battu les Islanders de Bridgeport 4-0, mercredi soir.

La Presse Canadienne

Philippe Maillet, Jared Davidson, Filip Cederqvist et Emil Heineman ont touché la cible dans la victoire. Le défenseur Tobbie Paquette-Bisson a obtenu deux mentions d’aide.

Ken Appleby a repoussé 21 des 25 tirs dirigés vers lui. Henrik Tikkanen a terminé le match devant le filet des Islanders et a bloqué six lancers.

Le Rocket a inscrit ses quatre buts en deuxième période.

Les deux équipes ont cherché à imposer leur rythme en début de match. Les Islanders ont tiré cinq fois au filet de Dobes dans les premières minutes, pour ensuite voir le Rocket faire de même sur Appleby.

Ruslan Iskhakov a obtenu la première bonne chance de marquer de la rencontre, à mi-chemin au premier vingt, mais son tir a terminé son chemin sur le poteau.

Le défenseur William Trudeau a commis un revirement qui a permis aux Islanders de filer à deux contre un quelques minutes plus tard, mais ces derniers n’ont pas été en mesure d’obtenir un bon tir.

Tyce Thompson croyait avoir marqué le premier but de la rencontre, lors d’un avantage numérique, en récupérant une rondelle près du gardien pour la pousser dans une cage abandonnée avec 13 : 56 à faire à la période médiane. L’arbitre avait toutefois sifflé l’arrêt du jeu avant que Thompson ne tire vers le filet.

Maillet a réellement ouvert la marque à 8 : 24 de jeu. Sean Farrell a protégé la rondelle derrière le filet et a refilé celle-ci près de l’enclave à son coéquipier, qui a décoché dans le coin supérieur gauche pour inscrire son 14e but de la saison.

Davidson a doublé l’avance du Rocket 34 secondes plus tard, sautant sur un retour de lancer de la pointe de Paquette-Bisson. Davidson a échappé à sa couverture pour battre Appleby de vitesse dans son déplacement.

Comme c’était le cas pour les deux premiers buts, le Rocket a inscrit ses deux buts suivants en quelques secondes d’intervalle.

Cederqvist a porté le score à 3-0 à 15 : 23 de jeu, lorsqu’il s’est amené en soutien lors d’une montée à deux contre un. Jan Mysak lui a refilé le disque derrière et Cederqvist a marqué son quatrième but de la campagne.

Seulement 20 secondes plus tard, Heineman a ajouté à l’avance des siens. L’attaquant a percé vers l’enclave et a profité de la circulation pour tirer au filet et mettre un terme à la soirée de travail d’Appleby.

Les 10 premières minutes du troisième vingt ont été l’affaire de Dobes. Le cerbère du Rocket a sauvé la mise à plusieurs reprises, dont sur une échappée de Matthew Maggio.

Le Rocket n’a lancé que six fois au filet adverse en troisième période.

Mattias Norlinder effectuait un retour au jeu du côté du Rocket, complétant la troisième paire défensive avec le Québécois Olivier Galipeau. Norlinder a frappé le poteau en deuxième période, lors d’une belle montée offensive du Rocket.