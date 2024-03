Brandon Gignac a amassé un but et trois aides dans la victoire dui Rocket.

(Laval) La défensive du Rocket a tenu le coup et la troupe de Laval a vaincu les Monsters de Cleveland 5-2, samedi après-midi, à la Place Bell.

Simon Servant La Presse Canadienne

Il s’agissait d’un week-end important pour le club-école du Canadien de Montréal dans la course aux séries de la section Nord et il en a profité pour balayer les honneurs des deux duels contre l’équipe qui trône au premier rang.

Le Rocket (25-24-8) a également porté à trois sa séquence de parties avec au moins un point (2-0-1) et il s’est temporairement approché à deux points des Americans de Rochester pour la cinquième et dernière place donnant accès aux séries dans la section. Les Americans se mesurent au Crunch de Syracuse, plus tard en soirée.

Sean Farrell a dénoué l’impasse tôt au deuxième vingt et Logan Mailloux a inscrit le but qui a scellé l’issue du match, après que la défensive lavalloise eut fait preuve de calme pendant environ 35 minutes devant le gardien Kasimir Kaskisuo.

Brandon Gignac a connu une autre performance spectaculaire pour le Rocket, amassant un but et trois aides. Xavier Simoneau et Lias Andersson ont tous deux récolté un but et une mention d’assistance.

Après deux départs plus difficiles en février, Kaskisuo s’est bien repris en repoussant 28 tirs pour signer un premier gain depuis le 10 février.

Le nouvel attaquant du Rocket, Jacob Perreault, a disputé un premier match avec l’équipe. Il a été utilisé sur le troisième trio, en compagnie de Mitchell Stephens et Jared Davidson.

Brendan Gaunce et Hunter McKown ont fait scintiller la lumière rouge pour les Monsters (33-18-6). Jet Greaves a alloué quatre buts en 33 lancers.

Le Rocket reprendra l’action mercredi soir, en accueillant les Islanders de Bridgeport.

Performance complète

Comme ils l’avaient fait la veille, les Lavallois ont ouvert le pointage après environ six minutes de jeu, sur les unités spéciales. Mais cette fois, en désavantage numérique.

Le défenseur David Jiricek a tenté de glisser la rondelle derrière lui, mais Gignac l’a interceptée et il a battu de vitesse Jake Christiansen avant de déjouer Greaves entre les jambières.

Les Monsters ont cependant répliqué en inscrivant deux buts plutôt chanceux. D’abord, le lancer rapide de Gaunce a touché le patin d’Olivier Galipeau avant de franchir la ligne rouge. Puis, alors qu’il était posté dans le cercle droit, McKown a décoché un tir papillon qui a surpris Kaskisuo.

Le Rocket a continué à travailler et il a créé l’égalité pendant la dernière minute de la période, lors d’un avantage numérique. Mailloux a plongé pour empêcher un dégagement et il a remis le disque à Andersson. Le Suédois a été patient et il a effectué une passe à Gignac, qui a mis la table pour le neuvième but de la saison de Simoneau.

À son retour du vestiaire, l’équipe locale n’a eu besoin que de 29 secondes pour reprendre les devants. En vitesse, Gignac a tenté une feinte et le disque a abouti sur la lame du bâton de Farrell. Son tir vif a trompé la vigilance de Greaves du côté de la mitaine.

Le Rocket a eu l’occasion d’accentuer son avance, lorsqu’il a obtenu un avantage numérique de quatre minutes, mais malgré quelques bonnes tentatives près du filet, le pointage est resté inchangé.

Les Monsters ont bien tenté de créer l’égalité en troisième période, mais Mailloux a complété un bel échange à deux avec Emil Heineman pour porter un dur coup aux visiteurs. Andersson a planté le dernier clou dans un filet désert.